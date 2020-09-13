Şaşırtan görüntü...

Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira’yla birlikte bir AVM’de görüntülendi. Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı.

MASKE TAKMADI

Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir’in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü.