Şaşırtan görüntü...

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Haber Giriş: 13.09.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

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Yakın arkadaşı Demet Akalın ve ailesine eşlik eden Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada tepki gördü.

Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira’yla birlikte bir AVM’de görüntülendi. Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı.

MASKE TAKMADI
Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir’in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü.

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