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Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Sarp Levendoğlu, rüzgâr sörfü dersleri almaya başladı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sarp Levendoğlu, rüzgâr sörfü dersleri almaya başladı

Kitesurf (uçurtma sörfü) tutkunu Sarp Levendoğlu, Alaçatı’da rüzgâr sörfü dersleri almaya başladı.

Rüzgâr sörfü denemeleri sırasında tahtanın üzerinde dengede durmakta zorlanan Sarp Levendoğlu, birçok kez suya düştü.

Sarp Levendoğlu, rüzgâr sörfü dersleri almaya başladı


Bir ara açıklara doğru sürüklenen oyuncunun imdadına Zodyak bot yetişti. Oyuncu, bindiği Zodyak’a sörfünü de bağlayarak sahile döndü.

Sarp Levendoğlu, rüzgâr sörfü dersleri almaya başladı


Sarp Levendoğlu’yla sörf yapan oyuncu Gözde Kansu, video çekip Instagram’da paylaştı: “Kurbağalama yüzecektim, sörf dediler.”

Sarp Levendoğlu, rüzgâr sörfü dersleri almaya başladı


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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