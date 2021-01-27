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Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Sarp Apak ve ailesi alışverişte... Baba gibi baba!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sarp Apak ve ailesi alışverişte... Baba gibi baba!
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Oğlu Güney’in bebek arabasını taşırken objektiflere takılan Sarp Apak, “Görüyorsunuz baba gibi baba” diyerek espri yaptı.

Oyuncu Sarp Apak önceki akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney’le Kuruçeşme’deki bir markette görüntülendi. Market çıkışı bebek arabasını katlayarak omzuna alırken görüntülenen ünlü oyuncu, “Görüyorsunuz baba gibi baba” diyerek poz verdi.

Sarp Apak ve ailesi alışverişte... Baba gibi baba

Ayaküstü muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Apak, “Hafta sonu stokları bitirince yeni hafta için market alışverişi yaptık. Şu anda bir şey yapmıyoruz gördüğünüz gibi ailecek takılıyoruz. Ama yakın zamanda bir projem başlayacak” diye konuştu.

Sarp Apak ve ailesi alışverişte... Baba gibi baba

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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