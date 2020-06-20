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Haber Giriş: 20.06.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Şarkılarında baba özlemi

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Şarkılarında baba özlemi
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Sanatçı Aşkın Nur Yengi, sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait 'Baba' şarkısını tüm dijital platformlarda yayınladı. Sanatçı bu özel çalışmayı hem anne hem de baba olmuş babalara teşekkür etmek amaçlı hazırladıklarını söyledi.

Aşkın Nur Yengi, sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Ayda Tunçboyacı ve İlker Bayraktar’a ait “Baba” şarkısını Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Sanatçı, bugüne kadar hep anneler için şarkılar yazılırken, özellikle kızlarının her zaman arkasında duran, her şeyi halleden babalara kızlarından bir armağan sunduklarını söyledi. Duygusal bir şarkı olan “Baba”da Yengi, babası Bahattin Yengi’ye, Aksu babası Sami Yıldırım’a, Tunçboyacı ise babası Onno Tunç’a olan özlemini ve baba-kız aşklarını müzikle dile getiriyor.
duygusal bir klip çekildi

Yengi, “Bu özel çalışma Babalar Günü’nde hem anne hem baba olmuş babalara bir dolu teşekkürü barındırıyor” dedi. Babalar Günü'ne özel yayınlanan şarkının duygusal klibinde sanatçının babasıyla olan fotoğrafı ve o karenin kara kalem çalışmasının yapılışı yer alıyor.

Baba'nın sözleri

Tam ortasıydı kanın/ Tam atmıyordu canım/ Sen şifa gibi yağıp Bir kızı sevindirdin/ Uyudu büyüdü öğrendi kızın/ İyi günü kötü günü var ya ömrümüzün/ Saçımı okşarsın o gün/ Bugün ben ağlarken/ Kara kara geceler bastığı anda/Nefesini hissederim öpersin ensemden/ Baba unutur mu elim/ Sıcağını elinin annemsin...

Şarkılarında baba özlemi

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