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Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor

#Zeynep Bastık#Tolga Akış#Zeynep Bastık Eşi
Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor
İsmail BAYRAK

Zeynep Bastık ve geçen yılın temmuz ayında evlendiği menajeri Tolga Akış boşanma kararı aldı. Bastık evden ayrıldı. Akış, “Biz evlilik işini kıvıramadık” dedi. Çift, anlaşmalı olarak boşanabilmek için temmuz ayını bekliyor.

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Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.

Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrıldı ve kendine Ulus’ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor

BİZİM İLİŞKİMİZ EŞ OLMANIN ÖTESİNDE

Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi:

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“Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var.”

Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor

BİZDEN İHANET ÇIKMAZ 

Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı: “Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep’ten de öyle bir şey çıkmaz.”

 

 

 

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#Zeynep Bastık#Tolga Akış#Zeynep Bastık Eşi

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