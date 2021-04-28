Şarkıcı Yeliz kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz itirafıyla gündem oldu

Fatma Yeliz Eker veya kısaca Yeliz, 12 Aralık 1957 tarihinde dünyaya geldi. İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladı. 1975 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olan Yeliz, yarışmadan sonra yayınlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri oldu. Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı oldu. 1983 yılında evlendiğim zaman müziğe 7 yıl ara verdi.

1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın" sonrasında müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri döndü.

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