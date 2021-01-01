Şarkıcı Tuğba Özerk, Bebek’te lokma dağıttı

Tuğba Özerk önceki gün Bebek’te vatandaşlara lokma dağıttı. Şarkıcıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Özerk kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de kırmadı. Geçtiğimiz günlerde de aile yakınları için lokma dağıttığını belirten şarkıcı, “Bu sefer de hem kaybettiğimiz büyüklerimiz için hem de 2021’e tatlı girelim diye lokma dağıtıyorum” dedi.



YENİ ŞARKI GELİYOR

Pandemi nedeniyle Kıbrıs’taki yılbaşı sahnesinin ertelendiğini açıklayan Özerk, yakında yeni şarkısını çıkaracağının da müjdesini verdi: “Bu ay yepyeni slow şarkıyla geliyorum. Şarkı çok güzel ve çok iddialıyım.”