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Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Tuğba Özerk, Bebek’te lokma dağıttı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Şarkıcı Tuğba Özerk, Bebek’te lokma dağıttı
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Tuğba Özerk önceki gün Bebek’te lokma dağıttı. Ünlü şarkıcı, “Hem kaybettiğimiz büyüklerimiz için hem de 2021’e tatlı girelim diye lokma dağıtıyorum” dedi.

Tuğba Özerk önceki gün Bebek’te vatandaşlara lokma dağıttı. Şarkıcıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Özerk kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de kırmadı. Geçtiğimiz günlerde de aile yakınları için lokma dağıttığını belirten şarkıcı, “Bu sefer de hem kaybettiğimiz büyüklerimiz için hem de 2021’e tatlı girelim diye lokma dağıtıyorum” dedi.

Şarkıcı Tuğba Özerk, Bebek’te lokma dağıttı

YENİ ŞARKI GELİYOR
Pandemi nedeniyle Kıbrıs’taki yılbaşı sahnesinin ertelendiğini açıklayan Özerk, yakında yeni şarkısını çıkaracağının da müjdesini verdi: “Bu ay yepyeni slow şarkıyla geliyorum. Şarkı çok güzel ve çok iddialıyım.”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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