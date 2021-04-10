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DHA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Şimal'e meme kanseri teşhisi konuldu... Sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı!

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Şarkıcı Şimal'e meme kanseri teşhisi konuldu... Sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı!

Şarkıcı Şimal, meme kanserine yakalandı. Yapılan biyopsinin ardından ’meme kanseri’ teşhisi konulan Simal, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Şimal’e yapılan biyopsinin ardından ’meme kanseri’ teşhisi konuldu.

Önceki gün kemoterapi almaya başlayan Şimal sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı:

"Sevgili dostlarım... İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. Ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak , söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek... Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim SAĞLIĞIMI ! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum "

Şarkıcı Şimale meme kanseri teşhisi konuldu... Sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı

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