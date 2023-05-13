Ünlü şarkıcıya altı kişilik düğün: Gelinin zor anları

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ADI ŞARKILARA GİREN ÜNLÜ 'AŞK KASABASINDA' EVLENDİLER

Meslek hayatında, bir dönem yüzünü bile göstermeyen, özel hayatını da meraklı gözlerden uzak tutan ünlü yıldız,şarkılara bile konu olan "aşk kasabasında" bir süredir flört ettiği sevgilisiyle hayatını birleştirdi. Hem de gerçekten sadece özel kişilerin konuk olduğu ve mum ışığında gerçekleşen bir törenle.





GELİN DE DAMAT DA AÇIK RENK GİYİNDİ

Hayatının aşkıyla evlenen bu ünlü, başta Chandelier olmak üzere, sesiyle hafızalara kazınan şarkılarıyla tanınan Sia'dan başkası değil. Gerçek adı Sia Kate Isobelle Furler olan 47 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Dan Bernad ile hayatını birleştirdi.

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Sia'nın, ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyan dantel bir gelinlik giydiği törende damat Bernad da beyaz takım elbiseyi tercih etti.

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ROMANTİK İTALYAN KASABASINI SEÇTİLER

Çift, bu tören için, bir zamanlar Dalida'nın seslendirdiği I Found My Love in Portofino (Aşkımı Portofino'da Buldum) adlı şarkıya da esin kaynağı olan romantik İtalyan kasabasını tercih etti

Sia ve Dan Bernar, Portofino'da bulunan Villa Olivetta'da, mum ışığı eşliğinde birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü verdi. Özellikle Sia'nın neşesinin hiç eksilmediği tören, mum ışığı eşliğinde gerçekleşti.

GELİN VE DAMATLA BİRLİKTE ALTI KİŞİ VARDI: Ünlü şarkıcı ile sevgilisinin evlilik töreni öyle gösteri dünyasında alışık olunanlar gibi değildi üstelik. Çiftin mutluluğuna, sadece dört davetli tanıklık etti. Yani bir başka deyişle evlilik töreninde gelin ile damat dahil toplam altı kişi vardı.

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MERDİVENLERDEN ZOR İNDİ

Gelin Sia, Villa Olivetta'nın taş basamaklarından inip nikahın kıyılacağı alana giderken dar kesim gelinliği yüzünden zorluk çekti. Onun merdivenlerden inmesine konukları yardımcı oldu. O anlarda da hem Sia, hem de konukları kahkahalar atmaktan kendilerini alamadı.

ÇİÇEKLERLE SÜSLÜ ÇARDIĞIN ALTINDA

Sia ve Dan Bernad, pembe, mor, sarı ve beyaz renkli çiçeklerle süslenmiş bir çardağın altında evlilik yemini etti. Dekorasyonda kullanılan, cam fanus içindeki beyaz mumlar ve altın rengindeki masalar da dikkat çekti.

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İKİNCİ EVLİLİĞİ

Bu, ünlü şarkıcı Sia'nın ikinci evliliği. Şarkıcı ilk evliliğini 2014 yılında Erik Anders Lang ile yaptı. Palm Springs'te hayatlarını birleştiren çift, iki yıl sonra yollarını ayırdı.

KARDASHIAN VE BARKER DA ORADA EVLENDİ

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım... Zaten konunun meraklıları Sia'nın dar gelinliği ve altına giydiği yüksek topuklu ayakkabıları yüzünden zor indiği o merdivenleri "bir yerlerden" hatırlamıştır.

Villa Olivetta, geçen yıl yine mayıs ayında Kourtney Kardashian ve Travis Barker da aynı yerde üçüncü düğünlerini yaptı. O gün, bu lüks villanın bahçesi Sia ile Dan Bernad'ın evlilik töreninden farklı olarak kırmızı güllerle süslenmişti.