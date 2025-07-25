Şarkıcı sevgilisinden ayrıldı... Genç milyonere aşkını ilan etti... Parasına değil kendisine aşığım!

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Bir dönem genç meslektaşıyla yaşadığı aşk ve ayrılıkla konuşulan şarkıcı, şimdi kendi sektöründen olmayan birine gönlümü kaptırdı. Üstelik bunu da sosyal medya sayfasından dosta düşmana ilan etti.

Bu anlattığımız ünlü, şarkıcı Camilla Cabello…

'ONA AŞIĞIM'

Bir süre önce meslektaşı Shawn Mendes ile yaşadığı aşkı bitiren 28 yaşındaki Cabello, şimdi de kendisinden 10 yaş büyük iş insanı Henry Junior Chalhoub ile aşk yaşamaya başladı.

İkili, bir süredir İspanya'nın gözde tatil merkezi Ibiza adasında denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor... Elbette aşklarının da.

Camila Cabello da Henry Junior Chalhoub'a olan aşkını sosyal medya sayfasından ilan etti. El ele tutuşan bir pozlarını paylaşan Cabello, "Ona aşık oldum" notunu da yazdı.

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Aslına bakılırsa Camila Cabello ile Lübnan asıllı zengin bir aileden gelen ve kendisi de iş dünyasında tanınan Henry Chalhoub yakınlaşması dikkat çekiyordu.

Fakat Cabello bu konuda ser verip sır vermemişti kimseye.

Bu sosyal medya paylaşımıyla aşkını da artık herkese ilan etmiş oldu.

SON ZAMANLARDA BİRLİKTE GÖRÜLÜYORLAR

Henry Junior, Dubai merkezli lüks bir moda şirketinin kurucularından olan Chalhoub ailesine mensup. Çift, ilk olarak geçen yılın kasım ayında ünlü modacı lie Saab'ın Suudi Arabistan'daki defilesinin ardından düzenlenen partide birlikte görülmüştü.

Cabello ile Chalhoub, bu yılın başında St. Barts adasındaki tatilde de birlikte görüntülendi. Sonrasında da Londr'daki BAFTA partisinde yine yan yanaydılar.

O zamandan bu yana da haklarında aşk söylentileri yayılıyordu. Ama Camila Cabello, bu yaz tatiline kadar bu konuda suskun kaldı. Sonunda belli ki artık aşkını ilan etmenin zamanı geldiğine inandı.

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AİLESİ BÜYÜK BİR SERVETİN SAHİBİ

Chalhoub'un ailesinin 1. 7 milyar dolarlık bir serveti var 2019 yılının verilerine göre. Aile şirketleri, dünyanın önde gelen lüks moda markalarının Orta Doğu'daki temsilciliğini üstlenmiş durumda.

Cabello'nun geçmişte Shawn Mendes ile yaşadığı ilişki çok konuşulurken ve olup bitenleri kimseden saklamazken neden bu kez daha gizemli davrandığına gelirsek... Bunun da bir nedeni var elbette.

Bunu da "İnsanların benim özel hayatıma ilgi göstermesini anlıyorum. Ama ben insanlara bu konuda her bilgiyi vermek istemiyorum. Çünkü bu benim için en önemli ayrıntı" diyerek anlatmıştı.

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İkili, geçen yılın ikinci yarısından bu yana birlikte görülüyor.





Cabello, bundan önceki en çok konuşulan ilişkisini meslektaşı Shawn Mendes ile yaşamıştı.