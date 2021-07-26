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Haber Giriş: 26.07.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Lara koronavirüse yakalandı

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Şarkıcı Lara koronavirüse yakalandı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran müzisyen Lara, koronavirüse yakalandı.

Ünlü şarkıcı Lara ve yeğeni koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid 19 testinin pozitif çıkması sonucu Lara karantinaya alındı. Gün geçtikçe kötüleşen ünlü şarkıcı daha sonra Antalya'da özel hastaneye yatırıldı.

Kötü haberi sosyal medya hesabından paylaşan Lara, 'Bana bir şey olmaz' demeyin lütfen! Maskenizi takın çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş' ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Lara koronavirüse yakalandı

ESTETİK OPERASYONU SONRASI AĞLAMIŞTI

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada artık dudakları ile pipet dahi tutamadığını söylemişti.

 

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