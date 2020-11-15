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Haber Giriş: 15.11.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Şarkıcı İrem Derici de koronavirüse yakalandı

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Şarkıcı İrem Derici de koronavirüse yakalandı
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İrem Derici, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şarkıcı İrem Derici, korona şoku yaşıyor... Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve Covid 19  testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

Şarkıcı İrem Derici de koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından test sonucunu paylaşan Derici'nin koronavirüsü 'Menajerimi Ara' adlı dizi setinde kapmış olabileceği konuşuluyor.

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