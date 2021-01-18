Şarkıcı İntizar’ın babası Muğla’da yaşamını yitirdi

Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı ve besteci İntizarın babası Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Asker emeklisi olan Arslan'ın, dün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü yoğun bakımda kalbi durdu. Cemal Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizarın da babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Muğla'da olduğu öğrenildi. Arslan'ın cenazesinin bugün Muğla Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp defnedileceği İzmir'e getirileceği belirtildi.





