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Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

#Gülşen#Ozan Çolakoğlu#Hülya Avşar
Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londraya taşınıyor
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltılar...

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Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra’ya taşınacak. Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra’da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan’ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

Londra kirası 3 bin sterlin

Müzik çalışmaları için Londra’ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin kira ödüyor. Dilini geliştirmek ve müzik dünyasının Avrupa başkentinde zaman geçirmek isteyen Tilki, boş zamanlarını da konser ile tiyatro oyunları izleyerek geçirecek.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londraya taşınıyor

Hülya Avşar gazinoyla dönüyor

Hülya Avşar, yıllar sonra yeniden özlenen gazino kültürüyle sahnelere dönüyor.

Maslak 1453’ün içinde ekim ayı sonunda kapılarını açacak olan ‘Yeni Gazino’da çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, özlem duyduğu sahnelere dönüş heyecanı içinde. Şimdiden özel bir repertuar hazırladığını duyduğum Avşar’ın sahnesinde Kubat ve genç bir şovmen de yer alacak. Bu arada Yeni Gazino sadece Hülya Avşar’la değil Selami Şahin, Yıldız Tilbe gibi birçok isimle de anlaşmak üzereymiş.

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Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londraya taşınıyor

Kaşesini 200 bin yaptı

Sahnelere yeniden adım atacak olan Sıla, tükenen biletleri üzerine konser kaşesini 200 bin TL’ye yükseltti. 150 bin TL sahne fiyatlı Yıldız Tilbe’ye fark atan Sıla, kadın şarkıcılar arasında en çok kazanan isim oldu.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londraya taşınıyor

Mazhar sergisi

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden’in tasarladığı ceket ve montları sahnede giyiyor. Alanson, eşinin yıllardır konserler için tasarladığı kıyafetleri de saklıyor. Bunun sebebi ise sanatçının ileride bir sergi açmayı planlaması.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londraya taşınıyor

Stüdyosunu sokak hayvanlarına açtı

Sezen Aksu stüdyosunun kapısını sokak hayvanları için açtı. Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca Göksu’da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı. Hayvan sevgisiyle de bilinen Aksu, yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiriyor.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londraya taşınıyor

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Harbiye’yi doldurdu 120 bin TL’ ye çıktı

Şarkıcı Tan Taşçı, konserlerde birçok sanatçının gönlünde olan seyirci kitlesine ulaşan isimlerin başını çekiyor. Son olarak Harbiye Açıkhava’yı tamamen dolduran şarkıcı, yoğun istek üzerine 15-16 ve 17 Ekim’de üç günlük bir konser serisi daha verecek. Şarkıcı, doğal olarak sahne fiyatını da katladı. Taşçı’nın yaz sonuna kadar 20 kişilik ekibiyle kaşesi 80 bin TL’ydi. Şarkıcının, kış sezonu fiyatı 120 bin TL’ye kadar çıktı. Gece kulüpleri ve özel sahneler bu ücreti yüksek bulsa da Taşçı’nın artan seyirci kitlesinden dolayı kabul ediyormuş.

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Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londraya taşınıyor

 

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#Gülşen#Ozan Çolakoğlu#Hülya Avşar