Şarkıcı Gülşen 50 konserini iptal etti

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DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.

Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

İMAM HATİP LİSELİLERE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanmış daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre, iddianamenin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunmuştu. Talebi üst mahkeme değerlendirdi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 ağustos tarihinden beri ev hapsinde olan Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına karar vermişti.