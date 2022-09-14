Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Şarkıcı Gülşen 50 konserini iptal etti

Güncelleme Tarihi:

#Gülşen#Konser#İptal
Şarkıcı Gülşen 50 konserini iptal etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 19:30

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan şarkıcı Gülşen, yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiğini bildirdi. Kararın tamamen Gülşen'in kendi inisiyatifinde olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.

Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

İMAM HATİP LİSELİLERE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanmış daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre, iddianamenin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunmuştu. Talebi üst mahkeme değerlendirdi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 ağustos tarihinden beri ev hapsinde olan Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına karar vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülşen#Konser#İptal

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan