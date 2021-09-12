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Magazin
Haber Giriş: 12.09.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Göksel'in köy hayatı bitti

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Şarkıcı Göksel'in köy hayatı bitti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Şarkıcı Göksel, pandemi başlamadan önce Fethiye’ye gitmiş ve satın aldığı köy evinde yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte İstanbul’daki evini kapatan şarkıcı, normalleşmeyle birlikte şehre döndü. Konser programı nedeniyle İstanbul’daki evinde tekrar yaşamaya başlayan şarkıcı, aldığım duyuma göre bundan sonra sadece yaz aylarını köyde geçirecekmiş.

Şarkıcı Gökselin köy hayatı bitti

Gözünden ameliyat oldu

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, sarı nokta hastalığı nedeniyle gözünden ameliyat oldu. Bu hastalığın etkisiyle son dönemde görme bozukluğu yaşayan sanatçının operasyonunun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim.

Şarkıcı Gökselin köy hayatı bitti

Düşe kalka kitesurf

Oyuncu Nilay Deniz, kitesurf eğitimi almaya başladı. Bir süredir arkadaşlarıyla birlikte Akyaka’da tatil yapan Deniz, kitesurf’e merak sardı. Bu alanda iddialı olduğunu ifade eden oyuncu, gününün büyük bir kısmını sörf tahtası üzerinde geçiriyor. Ders alırken sık sık denize de düşen Deniz, bu sporda şimdiden iddialı.

Şarkıcı Gökselin köy hayatı bitti

Gençlik filminde başrolü kaptı

İlay Erkök, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği gençlik filminde başrolü kaptı. Şu sıralar Muharrem adlı işadamı sevgilisiyle Amsterdam’da olan oyuncu, döner dönmez çekimler için Kıbrıs’a gidecek. Filmin detayları ise şimdilik merak konusu.

Şarkıcı Gökselin köy hayatı bitti

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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