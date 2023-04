Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'na 3 yıla kadar hapsi istemi

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce’nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Can’a yumruk atmıştı. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunmuştu. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu ile şikayetçi Mustafa Can katılmadı.



TANIK: BIÇAK YOKTU



Cengiz Kurtoğlu’nun avukatı, işi nedeniyle müvekkilinin duruşmaya katılamadığını bir sonraki celse hazır edeceklerini belirtti. Şikayetçi Mustafa Can’ın avukatı İsmail Uğurlu, şikayetçi olduklarını ifade ederek müvekkilinin yüzünün nasıl yaralandığına ilişkin raporu mahkemeye sundu.



Daha sonra tartışmanın yaşandığı masada oturanlar tanık olarak dinlendi. Hüseyin Yağız Kaya, "Arkadaşımız Tolga Yüce’nin doğum günü sebebiyle olay mahallindeydik. Hepimiz aynı masadaydık. Şikayetçi, sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Çok rahatsız olduk. Orhan Gencebay için ve Ciguli için aşağılayıcı sözler söyledi. Cengiz Bey de ’Böyle bir şey konuşamazsınız, çok rahatsız olduk’ deyince şikayetçi masadan kalktı gitti" dedi. Cengiz Kurtoğlu’nun elinde bıçak olmadığını da ifade eden Kaya, elindeki cisim cep telefonu olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Cengiz Kurtoğlu'nun kavga ettiği Mustafa Can her şeyi anlattı Haberi görüntüle

Şikayetçinin avukatının, "Sanığın elinde parlayan bir şey var. Salonda itiş kakış olduktan sonra dışarıda müvekkilime vuruyor" diye sorması üzerine Kaya, "Kesinlikle sanık vurmadı, eliyle göğüsten itti" diye cevap verdi. Diğer tanık Mehmet Veli Güngör de doğum gününde sanatçılarla ilgili konuşulduğunu, şikayetçi Mustafa Can’ın Orhan Gencebay ile ilgili yorumda bulunduğunu belirterek "İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’in de isimlerini zikretti. ’Bunlar sanatçı değil’ gibi söylemler oldu. Cengiz Bey sanatçı dostlarının hakkında yanlış kelime kullanmamasını rica etti. Hepimiz alkollüydük. Ancak masada bir kavga olmadı. Cengiz Bey, sigara için dışarı çıkmıştı. Ben de yanındaydım. Dışarda şikayetçi küfür etti. Cengiz Bey de onun ağzını kapattı ’Sus’ dedi. Hakaretleri duymadım" dedi.

CENGİZ KURTOĞLU BİR DAHAKİ CELSE DİNLENECEK



Mahkeme, Cengiz Kurtoğlu’nun ve şikayetçinin bir dahaki celse dinlenmelerine karar verdi. Ayrıca olay yerinde olan oyuncu Esra Sönmezer’in tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021’de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Can’ın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu’nun Can’a yönelik sinkaflı küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi. İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu’nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can’ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu’nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.