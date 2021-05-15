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Haber Giriş: 15.05.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Bengü'den bebek müjdesi!

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Şarkıcı Bengü'den bebek müjdesi!

Ünlü şarkıcı Bengü bayram müjdesini verdi... İkinci kez anne oluyor!

Selim Selimoğlu ile evliliği devam eden ünlü şarkıcı Bengü hayranlarına müjdeli haberi verdi. 2018 yılında evlenen ve 2019 yılında kızı Zeynep’i dünyaya getiren Bengü bir kez daha bebek sevinci yaşıyor.

Şarkıcı Bengüden bebek müjdesi

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize” ifadelerini kullanan Bengü hamile olduğunu duyurdu.

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