Saraylarda doğdu, dadılarla büyüdü… Bir gün kraliçe olacak… Gurbette okuyor, ucuzcudan giyiniyor!

O da Avrupa’nın birçok kraliyet ailesi üyesi gibi sarayda doğdu, dadılarla büyüdü ve geleceği için daha çocuk yaşta hazırlanmaya başladı.

Norveç Veliaht Prensi Haakon'un kızı Prenses Ingrid gelecekte ülkesinin kraliçesi olacak

Ülkesinin 1990’da değiştirdiği yasa gereği de kız çocuk olmasına rağmen bir gün babasının yerine tahta oturacak ve Norveç’in 600 yıl sonra gördüğü ilk kraliçe olarak tarihe geçecek.

Norveç Prensesi Ingrid Alexandra, Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Prenses Mette-Marit'in en büyük çocukları. Ve taht sırasında ilk sırada. Yani yakın bir gelecekte kral olacak olan babasının yerini gelecekte o alacak.

Ingrid'in 18 yaşını doldurduğunda çekilen kraliyet portresi

21 yaşındaki prenses de diğer Avrupa kraliyetlerinin çocukları gibi sıkı bir yetiştirme ve eğitim sürecinden geçiyor.

Doğduğundan beri saraylarda yaşayan ve gelecekteki önemli rolüne hazırlanan prenses bir yandan da konumu gereği zorlu süreçlerden geçmek zorunda.

Geçen yılı askerilik görevinde geçiren prenses artık üniversite öğrencisi oldu

Neredeyse tüm kraliyet ailelerinde yer alan geleneklere göre geçen sene askeri eğitim alan ve ülkesinin ordusuna hizmet eden Prenses Ingrid artık bir üniversite öğrencisi…

Bu yıl üniversiteye başlayan prenses Avustralya’ya gitti ve Sydney Üniversitesi'ndeki eğitimine başladı.

Prenses Ingrid burada uluslararası ilişkiler ve politik ekonomi üzerine eğitim alacak.

Gurbette okumayı seçen veliaht prenses Sydney ‘deki yeni yaşantısının ilk günlerinde görüntülenmeye devam ediyor.

Prenses Ingrid üniversite eğitimi için Avustralya'yı tercih etti ve ailesinin yanından ayrıldı

Okul arkadaşlarıyla gezen Ingrid ayrıcalıklı konumuna rağmen yaşıtı diğer gençler gibi görünüyor ve ona dışarıdan bakan birinin gelecekte kraliçe olacağını tahmin etmesi imkansız gibi…

Prenses Ingrid geçtiğimiz gün Sidney'de ikinci el mağazalarının raflarını ucuz ürünler bulmak için karıştırırken görüntülendi.

Bir anda bu halleriyle magazin gazetelerine manşet olan Ingrid için atılan başlık ise “Tutumlu Prenses” oldu…

Sydney'de ucuz giysiler satan bir ikinci el mağazasında görüntülenen Ingrid'in adı "tutumlu prensese" çıktı

Ingrid dünyanın en zengin monarşilerinden birine mensup ve ailesi milyonlarca dolarlık bir servete sahip.

Yine de üzerinde eşofmanları ucuzcuları gezip kıyafet alışverişi yapan tutumlu prenses bu tavrıyla takdir topladı.

Ingrid rahat tavırlarıyla ve yaşına uygun davranışlarıyla sıradan bir üniversite öğrencisi gibi görünüyor

Rahat giysileri ve dostane tavırlarıyla yanından geçip gidenlerin tanımadığı prenses yurt odası için eşya alışverişi de yaptı.

Norveç Prensesi Ingrid Alexandra üniversiteye başlayacağı açıklandığında aile adına yaptığı resmi açıklamada "Sidney Üniversitesi'nde öğrenimime başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Öğrenci olmak heyecan verici olacak ve hem Avrupa hem de uluslararası politika hakkında yeni bakış açıları kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok şey öğreneceğime eminim” demişti.

Ingrid’in anne ve babası Veliaht Prens Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit de bu ayın başlarında Sidney'e gelip kızlarına yabancı bir ülkede üniversiteye başlarken destek olmuş, yurduna yerleştirmişlerdi.

Ingrid, Norveç'in hükümdarı olan 88 yaşındaki Kral Harald V'in torunu ve 52 yaşındaki babası Veliaht Prens Haakon'un ardından tahtın ikinci sıradaki varisi.

Norveç’te asırlardır hükümdarın en büyük erkek çocuğu tahtı devralırken 1990’da değişen yasayla birlikte cinsiyete bakılmaksızın tahtın en büyük çocuğa geçmesine karar verilmişti.

Böylece Prenses Ingrid babasının ardından tahta çıkıp kraliçe olacak ve bunu 600 yıl sonra yapan ilk kadın olarak tarihe geçecek.