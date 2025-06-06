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Saraydan kraliçeye gizli talimat… ‘Ona dur demezseniz kralımız ölecek!’

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#Kraliçe Camilla#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi
Saraydan kraliçeye gizli talimat… ‘Ona dur demezseniz kralımız ölecek’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 07:52

Neredeyse tüm ömrünü annesinin gölgesinde kalan bir varis olarak geçirdikten sonra nihayet tahtına ve tacına kavuşmuştu. 70 yaşından sonra gelen krallıkla hayali gerçek oldu ancak talihsizlik peşini bırakmayacaktı.

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İki oğlunun arasındaki bitmeyecek gibi görünen küslükle kalbi kırılan Charles bu üzüntüyle uğraşırken kanser olduğu ortaya çıktı.

Buna rağmen çalışma temposunu hiç yavaşlatmayan Kral Charles’ın sağlığından endişe duyan Buckingham Sarayı çareyi sevgili eşinden destek istemekte buldu.

Saraydan kraliçeye gizli talimat… ‘Ona dur demezseniz kralımız ölecek’

Gelen dedikodulara göre saray Kraliçe Camilla’ya ölmesinden korkulan Kral Charles'ın kanserle mücadele ederken sürdürdüğü yoğun çalışma programına fren koyması emredildi.

Kraliçeye verilen bu gizli talimatta Cmailla’dan işkolik olduğu bilinen kral kocasının daha az çalışması ve daha çok dinlenmesi için uğraşması “kibarca” belirtildi.

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76 yaşındaki Charles yakın zaman önce Kanada'ya yaptığı tarihi gezide, Kanada parlamentosunun açılışında yaklaşık 30 dakikalık bir konuşma yapmak, sokak hokeyi maçında puck atmak ve Rideau Hall'da ağaç dikmek gibi yoğun bir 48 saatlik programı başarıyla tamamladı.

Saraydan kraliçeye gizli talimat… ‘Ona dur demezseniz kralımız ölecek’

Seyahatleri sırasında, Charles'ı görmek için gelen hayranlar, Şubat 2024'ten beri belirsiz bir tür kanserle mücadele eden hükümdarın sağlık durumunda belirgin bir kötüleşme olduğunu fark etti.

Kral ve Kraliçeyi görmeye gelen bir Kanadalı durumu “Son gördüğümüzden bu yana on yıl yaşlanmış gibi görünüyordu. Hâlâ sevimli, gülümseyen Charles'tı, ama bu sefer çok solgundu ve yorgun görünüyordu” sözleriyle anlattı.

Yoğun yurt dışı gezisinin ardından basına yansıyan iddialara göre saray görevlileri 77 yaşındaki Camilla'dan devreye girip kocasına “yavaşlaması” için baskı yapmasını istedi.

Saraydan kraliçeye gizli talimat… ‘Ona dur demezseniz kralımız ölecek’

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Charles'ın kanserle mücadelesinde kendini fazla zorladığına dair endişelere rağmen kralın saray içinden gelen talepleri dikkate almadığı söyleniyor.

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Tüm bu rica ve uyarılara rağmen çok çalışan ve buna da hastalığına rağmen devam etmek isteyen Charles’ın önünde büyük aşkı Camilla’nın bile duramadığı söyleniyor.

Hatta Kraliçe Camilla’nın kocası Charles’ın muhtemelen düşünüldüğünden kısa sürecek hükümdarlığı için çok çalışıp ardında iyi bir miras bırakmak istemesini anladığı ve bu yüzden de hastalığı için üzülse de ona dur diyemediği konuşuluyor.

Saraydan kraliçeye gizli talimat… ‘Ona dur demezseniz kralımız ölecek’

Teşhisinden bu yana Charles, hastalığını kontrol altına almak için düzenli olarak kanser tedavisi görüyor. Kralın yoğun seyahat programı da bu tedaviler aksamayacak şekilde ayarlanıyor.

Kral Kuzey Amerika gezisinde önce Avustralya, Samoa ve İtalya gezilerine çıkmış, İngiltere’deyken de sürekli kraliyet etkinliklerinde boy göstermişti.

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Saraydan kraliçeye gizli talimat… ‘Ona dur demezseniz kralımız ölecek’

Charles yavaşlamayı reddettikçe saray görevlileri Camilla'dan “fren yapmasını” istiyorlar.

Üstelik Charles bu kadar çok çalışırken küs olan iki oğlu için üzülmeye devam ediyor. Söylenenlere göre Harry’nin İngiltere’deki koruma davasını kaybettikten sonra yaptığı açıklamalar da Charles’ı çok sarsmış.

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#Kraliçe Camilla#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi

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