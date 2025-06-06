Saraydan kraliçeye gizli talimat… ‘Ona dur demezseniz kralımız ölecek!’

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İki oğlunun arasındaki bitmeyecek gibi görünen küslükle kalbi kırılan Charles bu üzüntüyle uğraşırken kanser olduğu ortaya çıktı.

Buna rağmen çalışma temposunu hiç yavaşlatmayan Kral Charles’ın sağlığından endişe duyan Buckingham Sarayı çareyi sevgili eşinden destek istemekte buldu.

Gelen dedikodulara göre saray Kraliçe Camilla’ya ölmesinden korkulan Kral Charles'ın kanserle mücadele ederken sürdürdüğü yoğun çalışma programına fren koyması emredildi.

Kraliçeye verilen bu gizli talimatta Cmailla’dan işkolik olduğu bilinen kral kocasının daha az çalışması ve daha çok dinlenmesi için uğraşması “kibarca” belirtildi.

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76 yaşındaki Charles yakın zaman önce Kanada'ya yaptığı tarihi gezide, Kanada parlamentosunun açılışında yaklaşık 30 dakikalık bir konuşma yapmak, sokak hokeyi maçında puck atmak ve Rideau Hall'da ağaç dikmek gibi yoğun bir 48 saatlik programı başarıyla tamamladı.

Seyahatleri sırasında, Charles'ı görmek için gelen hayranlar, Şubat 2024'ten beri belirsiz bir tür kanserle mücadele eden hükümdarın sağlık durumunda belirgin bir kötüleşme olduğunu fark etti.

Kral ve Kraliçeyi görmeye gelen bir Kanadalı durumu “Son gördüğümüzden bu yana on yıl yaşlanmış gibi görünüyordu. Hâlâ sevimli, gülümseyen Charles'tı, ama bu sefer çok solgundu ve yorgun görünüyordu” sözleriyle anlattı.

Yoğun yurt dışı gezisinin ardından basına yansıyan iddialara göre saray görevlileri 77 yaşındaki Camilla'dan devreye girip kocasına “yavaşlaması” için baskı yapmasını istedi.

Charles'ın kanserle mücadelesinde kendini fazla zorladığına dair endişelere rağmen kralın saray içinden gelen talepleri dikkate almadığı söyleniyor.

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Tüm bu rica ve uyarılara rağmen çok çalışan ve buna da hastalığına rağmen devam etmek isteyen Charles’ın önünde büyük aşkı Camilla’nın bile duramadığı söyleniyor.

Hatta Kraliçe Camilla’nın kocası Charles’ın muhtemelen düşünüldüğünden kısa sürecek hükümdarlığı için çok çalışıp ardında iyi bir miras bırakmak istemesini anladığı ve bu yüzden de hastalığı için üzülse de ona dur diyemediği konuşuluyor.

Teşhisinden bu yana Charles, hastalığını kontrol altına almak için düzenli olarak kanser tedavisi görüyor. Kralın yoğun seyahat programı da bu tedaviler aksamayacak şekilde ayarlanıyor.

Kral Kuzey Amerika gezisinde önce Avustralya, Samoa ve İtalya gezilerine çıkmış, İngiltere’deyken de sürekli kraliyet etkinliklerinde boy göstermişti.

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Charles yavaşlamayı reddettikçe saray görevlileri Camilla'dan “fren yapmasını” istiyorlar.

Üstelik Charles bu kadar çok çalışırken küs olan iki oğlu için üzülmeye devam ediyor. Söylenenlere göre Harry’nin İngiltere’deki koruma davasını kaybettikten sonra yaptığı açıklamalar da Charles’ı çok sarsmış.