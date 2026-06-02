Sarayda gerilim büyüyor… Taht kavgası çoktan başlamış… ‘Gölge kral’ tacının peşine düştü!

Çaresiz Prens William, kanser hastası babası Kral Charles'ın hayatından endişe ediyor çünkü dünyayı gezen hükümdar, tahttan vazgeçmeyi ve böylece sağlığıyla ilgilenmeyi reddediyor…

Saray kaynaklarına göre, ileri görüşlü varis sessizce kendi taç giyme törenine geri sayıma başlarken, Buckingham Sarayı'nda gerilim artıyor.

“İşkolik” olarak adlandırılan 77 yaşındaki Charles belli ki Eylül 2022'de başlayan saltanatını terk etmeyecek ve endişeli eşi, 78 yaşındaki Kraliçe Camilla'nın kraliyet görevlerini azaltması yönündeki çağrılarına rağmen Amerika'ya resmi bir devlet ziyareti yapma konusunda ısrarcı davrandı.

Üstelik Charles’la ilgili iddiaların arasında, kralın halkla ilişkiler ekibinin, hastalığının ciddiyetini küçümsemek için İngiliz gazetecilere baskı yaptığı da var!

Kral Charles 12 Aralık 2025'te halkın karşısına çıkarak "Erken teşhis ve etkili müdahale sayesinde, yeni yılda kanser tedavimdeki tedavi programım kısaltılabilecek" şeklinde bir açıklama yaparak endişeleri ortadan kaldırmak istemişti.

Ancak deneyimli kraliyet muhabiri ve "The Windsor Legacy" kitabının yazarı Robert Jobson'a göre bu cesaret verici sözler sadece göz boyamadan ibaretti: "Bence saray 'iyi haberleri' fazla abartıyordu. Kral kanserle yaşıyor. Kanserle yaşayacak. Bence kanserle yaşamaktan başka bir ihtimal yok. Ve bu her şeyi açıklıyor. Onu, ayakta dururken neredeyse uyuyakaldığı etkinliklerde gördüm. Ve bu, görevine yürekten inanan ve cesur bir adam."

Bu arada Prens William ve saray yetkilileri, tam da İran savaşının ortasında gelen ABD ziyaretine ve Charles’ın Donald Trump ile görüşmesine engel olmak istemişler ancak bunu başaramamışlar.

Yine de 43 yaşındaki William, babasının devam eden hastalığı sırasında önemli kararlar alarak perde arkasında bir gölge kral olarak faaliyet göstermeye başladı. Ancak babası Charles, son günlerine kadar çalışmak istediği için buna karşı çıkıyor.

Saray kaynakları Charles’ın tıpkı 2022'de 96 yaşında, 70 yıl tahtta kaldıktan sonra vefat eden sevgili annesi Kraliçe Elizabeth’e benzediğini söylüyor.

İçeriden gelen bilgilere göre, Charles ve varis William, kralın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor ile aralarında yaşanan çatışma nedeniyle karşı karşıya. Andrew, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle aileye utanç getirmişti. Üstelik şimdilerde basında aslında sarayın durumu bilip 6 yıl boyunca her şeyi saklayarak Andrew’nun suçlarını örtbas etmeye çalıştığı iddiaları ortalığı sarmış durumda.

Babasını bir an önce tahttan uzaklaştırmak isteyen ve tacını ondan zamanı daha gelmeden almak isteyen William kardeşi Harry’yle olan kavgasını da sürdürmeye kararlı. Ve onun İngiltere’ye gelip Charles’la ve ailenin diğer üyeleriyle görüşmesine engel olmak istiyor.

"Charles, Harry ile ilişkisini düzeltmeye açık olsa da, William bunun bir parçası olmak istemiyor. Ve bu muhtemelen asla değişmeyecek" diyen saray kaynakları durumun Charles’ın sağlığını bozacak kadar onu üzdüğünü anlatıyor.

“Geç oturduğu tahttan kalkmak istemeyen Charles sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremeyeceğini hissederse ve sağlığının konumunu herhangi bir şekilde etkilediğini hissederse bile geri çekilmeyi düşünmez, muhtemelen 'Aldığım tedaviye devam edemem ve bırakın tedavi etkisini göstersin' der."

William’ın babasına olan sevgisinin değişmediği, Charles’ın durumu kötüleşirse yıkılacağı söylense de aynı zamanda çok pragmatik olduğu ve monarşinin istikrarına odaklanacağı söyleniyor.

Hatta buna şimdiden başladığı söylenen William'ın babasının yoğun programından ve evdeki yokluğundan yararlanarak "önemli isimleri özel olarak bir araya getirdiği" de iddialar arasında…