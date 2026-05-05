Skandallarla boğuşan saraya yeni bebek geliyor… Ünlü ailenin gözden düşen prensesi üçüncü çocuğuna hamile!

Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu olan, Kral Charles’ın kardeşi, eski adıyla Prens Andrew, pedofili Jeffrey Epstein’le olan bağlantıları yüzünden aileden uzaklaştırılmış, ona devlet sırlarını verdiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra serbest bırakılıp ortadan kaybolmuştu.

Andrew’nun iki kızı, Prenses Beatrice ve Eugenie, geleceğin kralı William'ın amcasına olan kiniyle unvanlarını ve mülklerini ellerinden almak istediği söylentileri artarken göz önünden kaybolmuş, onları bekleyen kadere hazırlanmaya başlamıştı.

Kraliyet ailesinin sessiz güçleri olarak adlandırılan kardeşlerden bu kez mutlu bir haber geldi. 36 yaşındaki Prenses Eugenie'nin üçüncü çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.

Böylece kardeşler nihayet babaları Andrew ve anneleri Sarah Ferguson’un Jeffrey Epstein skandalındaki rolleri yüzünden yaşadıkları sıkıntılardan biraz uzaklaşma şansı bulabilecek.

İki prensesin babalarının günahlarını ödemeye zorlandığı ve saray çevrelerinden dışlanmaya başladıkları söyleniyordu…

Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank sosyal medyada iki oğullarının ultrason görüntüsünü tuttuğu bir fotoğraf eşliğinde heyecan verici haberi duyurdu ve Instagram gönderisine "Bebek Brooksbank 2026'da doğacak!" diye yazdılar.

Buckingham Sarayı da bu bebek haberine kayıtsız kalmadı ve "Majesteleri Prenses Eugenie ve Bay Jack Brooksbank, bu yaz doğacak üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmaktan çok mutlular" şeklinde bir resmi açıklama yayınladı.

Bebek haberinin saray tarafından duyurulması da Prenses Eugenie ve ablası Prenses Beatrice’e rahat bir nefes aldırdı.

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank çiftinin 5 yaşında August ve 2 yaşında Ernest adında iki oğulları var.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruda "August (5 yaşında) ve Ernest (2 yaşında) de aileye bir kardeşin daha katılacağı için çok heyecanlılar" denilirken "Majesteleri Kral bilgilendirildi ve haberden çok memnun." notunun düşülmesi dikkat çekti.

İngiliz kraliyet ailesi uzmanı Hilary Fordwich verdiği demeçte "Bu, babasının ahlaksızlığı, aldatmacası ve iğrenç davranışlarının hayatlarının üzerinde büyük bir gölge gibi durduğu bir dönemde Eugenie ve kocası için sevinçli bir haber" dedi.

Eugenie'nin ebeveynleri Sarah Ferguson ve eski Prens Andrew kraliyet ailesinden uzaklaştırılmış, tüm unvanlar ve gelirlerle birlikte yaşadıkları kraliyet konutu da ellerinden alınmıştı.

Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice anne ve babalarının aileye yaşattıkları bir yana kraliyetin en sevilen yüzlerinden. İki kız kardeş yıllar yılı kraliyet ailesi içinde sessiz güç olarak adlandırılmışlar; taht ve taçla uzaktan yakından ilgileri olmasa ve normal vatandaşlar gibi istedikleri evlilikleri yapıp normal hayatlar yaşasalar da hep göz önünde olmuşlardı.

Özellikle Kral Charles ve Kate Middleton’ın peş peşe kansere yakalandığı süreçte onların yokluğunu aratmayan kardeşler aileyi özel etkinliklerde ve yürüttükleri hayır işleriyle temsil eden Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice çalışkanlıkları ve özverili tavırlarıyla aile içinde sağlam bir yere sahiptiler.

Tam adı Eugenie Victoria Helena olan Prenses Eugenie taht sıralamasında 11. sırada yer alıyor. kral Charles’ın yeğeni olan Eugenie 12 Ekim 2018 tarihinde Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde iş insanı Jack Brooksbank ile evlenmişti.

Bu görkemli kraliyet düğününde çocukluğunda geçirdiği skolyoz ameliyatı nedeniyle sırtında bulunan izi açıkta bırakan bir gelinlik tercih ederek farkındalık yaratmak isteyen Eugenie Hauser & Wirth sanat galerisinde direktör olarak çalışıyor ve ayrıca modern kölelikle mücadele eden The Anti-Slavery Collective yardım kuruluşunun kurucu ortağı.

Eugenie'nin eşi Jack Brooksbank’in işi sayesinde Portekiz’de de mülk edinen çift hayatlarını Londra ve Portekiz arasında gidip gelerek sürdürüyorlar.

Andrew ve Sarah Ferguson artık suçları ve utançları yüzünden insan içine çıkamadıkları için muhtemelen sık sık Portekiz’e giderek torunlarını burada görecekler.