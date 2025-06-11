Saray hizmetlisi gizli vasiyeti görünce bayıldı... Ben bu zevkten mahrum kaldım, hiç değilse iki oğlum yaşasın!

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Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin "bahtsız" gelini Diana Spencer gibi..

1981 yılında, o sırada veliaht prens olan Charles ile evlendiğinde herkesin geleceğin kraliçesi olarak gördüğü Diana, o tahta hiç çıkamadı, kraliçelik tacını hiç giyemedi. Daha da ötesinde hep kalbi kırık kaldı, çünkü asla istediği gibi sevilmedi...

Onun öyküsünü daha da trajik kılan ise henüz 36 yaşındayken hayata veda etmesi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ölümünün üzerinden yıllar geçse de Galler Prensesi Diana kim bilir kaç kuşağın kalbinde yerini koruyor. Zaten onun adı hep "gönüllerin prensi" olarak kaldı.

GİZLİ VASİYETİ BİR ÇEKMECENİN KENARINA SIKIŞMIŞ

31 Ağustos 1997'deki ölüm yıl dönümüne sayılı zaman kala Prenses Diana, yine gündemin ilk sırasında. Bu kez söz konusu olan ise ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan bir gizli vasiyet...

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Daha doğrusu ölümünden sadece birkaç hafta önce yazdığı ve yıllar sonra bir saray çalışanı tarafından tesadüfen bulunan yürek yakıcı notlar.

El yazısıyla yazılmış bu notları, Kensington Sarayı'nın bir hizmetlisi, çalışma masasının bir çekmecesinin içinde köşeye sıkışmış şekilde gördü.

Hizmetli, söz konusu çalışma masasını Kensington'ın artık depo olarak kullanılan odalarından birinde buldu.

Burası Diana'nın en sevdiği odalardan biriydi ve onun ölümünden sonra nadiren kullanılmıştı.

ÖLÜMÜNDEN BEŞ HAFTA ÖNCE YAZMIŞ

Geçen zaman nedeniyle sararmış bir kağıda el yazısıyla yazılan not, Paris'teki kazadan beş hafta önce kaleme alınmıştı.

Söylenenlere göre çalışma masasının çekmecesine sıkışmış olarak duran notu bulan saray hizmetlisi de o kadar büyük bir heyecana kapıldı ki satırları okuyunca bayıldı.

Kraliyet kaynaklarına göre söz konusu vasiyette Diana'nın iki oğlu William ve Harry'ye yönelik olarak yazdığı notlar vardı ağırlıklı olarak.

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Hatta notlarda Camilla Parker Bowles'un adı da geçiyordu. 'Charles'ın ikinci karısı' olarak...

Diana bu notlarını gizli tutuyordu çünkü sürekli olarak saraydan birileri tarafından izlendiğini biliyordu. Etrafındaki kimseye de güvenmiyordu. Kendi avukatına bile!

'NE OLURSA OLSUN BİRBİRİNİZİ KORUYUN'

Talihsiz Prenses'in notlarında oğullarına hitap ettiği bölümler oldukça çarpıcı.

Diana onlara "Size benim hakkımda veya kendiniz hakkında ne söylerlerse söylesinler birbirinizi her zaman koruyun" diye seslenmiş,

Onlara söylediği başka bir şey de kraliyet görevlerinin, aralarındaki kardeşlik bağını olumsuz etkilememesi için ellerinden geleni yapmaları.

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En büyük korkusu ise tacın, sevginin kaldırabileceğinden fazlasını talep etmesiydi.

Diana'nın notları arasında bazı satırlar vardı ki söylenenlere göre William onları okuduğu zaman gözyaşlarını tutamadı. "Kim olduğunuzu asla unutmamanızı dilerim… Onların sizden olmanızı istediği kişi değil kendiniz olun. Unutmayın, size cesur olmayı ben öğrettim."

Prenses Diana'nın satırlarında gelecekteki gelinlerine hitap ettiği bir bölüm de vardı.

Orada da şöyle diyordu Diana: "William ile Harry'yi ölüm sizi ayırıncaya kadar sevin. Ben bu zevkten mahrum bırakıldım."

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Diana yine o notlara göre eğer Charles yeniden evlenirse bu yeni eşe karşı saygılı olmalarını ama kendisini de kalplerinde tutmalarını istedi oğullarından.

O notlarda dikkat çeken başka bir ayrıntı da Diana'nın Charles'ın kendi cenazesine gitmesini istememesiydi.

Ama Diana beklenmedik birşekilde aniden ölünce bu istek göz ardı edildi.

Notlardaki daha da çarpıcı bölüm ise Diana'nın sanki kocasının günün birinde Camilla Parker Bowles'a da 'miras' bırakmış olması...

Diana, hayatı boyunca "evliliğimizdeki ikinci kadın" dediği Camilla'ya da sayfalarına bazı notlar aldığı 500 tane aşk romanını bırakmış.

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Prenses Diana, o dönemde veliaht prens olan Charles ile 1981 yılında evlendi. Başlarda her şey yolunda gibi görünse de evliliğinde hiç mutlu olmadı. Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra, 31 Ağustos 1997 günü, sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti. Sadece 36 yaşındaydı.