Saray değil huzur istiyoruz dediler… Huzur ucuz değilmiş… Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!

Galler Prensesi Kate Mİddleton özellikle de kansere yakalanıp zorlu bir tedavi sürecinden geçtikten sonra yaşam tarzında değişikliğe gitmiş; bundan böyle hayatında ailesine öncelik vereceğini, çok önem verdiği görevleri dahil her şeyi geri planda bırakacağını açıklamıştı.

Ünlü aile yaşadıkları bu zorlu sürecin ardından beklenmedik bir karar vererek evlerini değiştirdiler ve kraliyet ailesinin yaşadığı Windsor Kalesi’nde yer alan Buckingham ve Kensington gibi saraylardan vazgeçtiler.

Sonsuza kadar yaşamak istediğimiz yer diyerek taşındıkları Forest Lodge adı verilen konuta taşınan çiftin buraya verdikleri kira en sonunda ortaya çıktı.

Aslında görkemli bir saray olmasa da Windsor arazisinde yer alan ve kraliyet bağlantısı da olan bu evde bedavaya yaşayacakları sanılan William ve Kate çifti aradıkları huzuru buldukları bu yere yılda 411.435 dolar kira ödemeye başladı.

William ve Kate'in geçen sonbaharda taşındıkları yeni evlerine ödedikleri kira bedeli resmi belgelere girmesiyle birlikte basına yansıdı

Times gazetesinde yer alan habere göre, bu yüksek maliyet, Galler Prensi ve Prensesi'nin "sonsuza dek yaşayacakları ev"in sahipleri olarak listelendiği ve 14 Mayıs'ta yetkililere sunulan belgelerde ortaya çıktı.

Ünlü çift ve çocukları, 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 8 yaşındaki Prens Louis, ekim ayından beri bu sekiz yatak odalı malikanede yaşıyorlar.

Çift taşınma öncesi aile pozu vererek eski evlerine böyle veda etmişti

Times gazetesi, William ve Kate'in kira sözleşmesinin ana evi ve arazideki, personel tarafından kullanılan iki kulübeyi kapsadığını bildirdi.

Forest Lodge'un Galler çiftinden önceki kiracısı, çiftin düğünleri için kullandıkları etkinlik planlama şirketi Fait Accompli'nin başkanı Alexander Fitzgibbons'tı.

William ve Kate artık üç çocuklarıyla Forest Lodge adı verilen bu konutta yaşıyor...

Fitzgibbons'ın daha önce bu evde yıllık 289.316 dolara yaşadığı bildiriliyor; bu, geleceğin kralı ve kraliçesinin şu anda ödediğinden 120.000 dolar daha az.

Times gazetesine göre, konut piyasasındaki değişimler, Temmuz 2025'te mülk için 20 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayan William ve Kate için kiraların büyük ölçüde artmasının nedeni.

Çoğu kişi aksini düşünse de William ve Kate bu evde bedavaya oturmuyor... Çift evi yıllık 411 bin dolara 20 yıllığına kiraladı

Çift ayrıca yeni evlerinde önemli güvenlik iyileştirmeleri yaptı; mülkün etrafına yeni ağaçlar ve çitler dikildi ve meraklı gözlerden korunmaları için evin etrafı sıkıca çevrildi.

William ve Kate her ne kadar bu yeni evdeki sessiz sakin yaşamlarına alışmış olsalar da gelecekte tahta çıktıklarında önemli durumlarda Buckingham Sarayı'nda ikamet etmeleri gerekecek.

Kralın hükümet merkezine yakın bir yerde olması gerektiğinin altını çizen kraliyet uzmanları “Bakanların haftalık toplantılar için bu eve gelmeleri beklenemez. William ve Catherine, hükümet işleri ve törensel görevleri için Buckingham Sarayı'nı kullanmak zorunda kalacaklar” yorumunu yapıyor.

William ve Kate, 2022’de dört yatak odalı evleri Adelaide Cottage'a taşınmışlardı ancak aradıkları mutluluğu bulsalar da bir süre sonra çocukları da giderek büyüdükçe buraya sığamaz oldular.

William ve Kate eski evleri Adelaide Cottage'da hem birçok aile içi tatsızlık hem de Kate'in kansere yakalanması gibi zorlu zamanlar geçirmişti

Üstelik ünlü aile hayatlarının en büyük sıkıntılarından birçoğunu da burada yaşadı. Harry ve Meghan’la ilgili kavga ve tartışmaların William ve Kate bu eve taşındıktan sonra başlaması bir yana, Kral Charles ve Kate Middleton’ın peş peşe kansere yakalanması süreci de bu evde geçmişti.