UZUN YILLAR ÖNCE...

MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Alanson, fotoğrafın altına "Şapkasız çıkmazmışım abi" notunu düştü. Ünlü sanatçıya takipçileri "yanındaki ablan mı" diye sordu.

YILLAR ONLARI ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Magazin dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bazılarını tanımak mümkün olmasa da bazıları bir bakışı, bir gülüşü ile hemen kendisini ele veriyor. İşte şimdilerde milyonlarca insanın yakından takip ettiği ünlülerin zaman içindeki değişimleri!

'BEN 17 YAŞINDAYKEN ÇOK GÜZEL BİR YILDI'

Fotoğraftaki genç adam ekranların aranılan isimlerinden Civan Canova. 1955 doğumlu usta oyuncu neredeyse yarım asır önce çekilen fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.



Canova fotoğrafın altına Frank Sinatra'nın 'It Was A Very Good Year' şarkısından sözler yazdı...

BİR YANINDA BABANNE BİR YANINDA DEDE

Babannesi ve dedesiyle bayram pozu veren bu küçük adamı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi Emre Aydın...

Ünlü rock'çı siyah beyaz fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

BUFFON HAYRANI

Dönemin modasına uyup saçlarını uzatan bu delikanlı Berkay Ateş...



Ünlü oyuncu bu fotoğrafı "18 yaşındaydım. Kaleciydim. Gianluigi Buffon hayranıydım.Hala hayranıyım." notu ile paylaştı.

GAMZELER ELE VERDİ

Çizgili kazak altına ekoseli gömlek... Altın saçlı bu çocuğu gamzeleri Murat Dalkılıç'ı hemen ele veriyor...



Dalkılıç, yıllar öncesine ait fotoğrafı "Küçüklük fotoğraflarım çıkıyor meydana bu aralar... Bunu hatırlamıyorum bak" notu ile Instagram'da paylaştı...

'EN FAZLA 3-4 YAŞLARINDAYIM'

Elinde çatal, önündeki meyve dolu tabağı bitirmek için uğraşa bu küçük kız 'Süper Baba' dizisiyle hafızamızda unutulmaz bir yer edinen oyuncu Sevinç Erbulak...



Erbulak fotoğrafın altına "Meyve tabağındaki yeşil üzümlerin bir topluluk, kalabalık bir aile olduğunu düşünenler ve onları çiğnemeden yutmaya çalışanlar burada mı ? Bir kişi bile olsa yeter. Şu an hatırladığım bu his beni turuncu oda takımımın yepyeni olduğu yıllara kadar götürdü.Herhalde 3-4 yaşlarında olmalıyım en fazla.Evin tamamı siyah kahverengi kırçıllı halı kaplı, kedim Prenses’in tüyleri halıda gözükmüyor, annem bana uyanır uyanmaz meyve tabağı getiriyor; pötibör bisküviye de aşığım yılları yani..." notunu düştü.

Erbulak kedili fotoğrafı ise "Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz.Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak.Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış.Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice.O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet. Her nereden bakıyorsan şu an hepimize.Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin" notu ile paylaştı.

BİR DİZİ İLE ŞÖHRET OLDU

Saçlarına minik tokalarla iki yandan toplamış, boynunda yakalığı... Fotoğraftaki kişi Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrolü üstlendiği 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Esra Dermancıoğlu...



Esra Dermancıoğlu yıllar öncesine ait fotoğrafını "Bütün gün bu manyaklarla aynı evde ... O kadar zorlanıyorum ki bazen! Bak saat 5.23 hepsi hala ayakta !" notu ile paylaştı.Omuzlarına dökülen ıslak saçları... Genç kızları aratmayan pozu... Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2,5 yaşında ve yaşayacaklarından habersiz olan plajın en havalı kızı Azra Akın!Tescilli güzel, yıllar öncesine ait fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştıAnnesinin kucağında, balkon pozu veren bu minik bebek şarkıları ile müzik piyasasına yön veren Serdar Ortaç.Serdar Ortaç, yıllar önce çekilen aile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ortaç bu fotoğrafın altına "Babaanne, dede, halalar, amca bütün aile... En önde ben amcamın kucağında" notunu düştü.

ŞİMDİ 3 ÇOCUK ANNESİ

Perçemler, kırmızı fiyonk tokası ve kırmızı ayakkabıları ile kendinden emin objektife gülümseyen bu küçük kız çocuğu Türkiye'nin tescilli güzeli ve şimdilerde 3 çocuk annesi olan Pınar Tezcan!



Tezcan yıllar önce çekilen fotoğrafını "1982...Yaş 6... Anaokulu. Pek süslü püslü" notu ile Instagram'da paylaştı.

15 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ

Etrafında olan bitenden bihaber bu minik kız çocuğu müzik dünyasında fırtınalar estiren Sıla Gençoğlu'nun ta kendisi!



Sıla Gençoğlu bu fotoğrafı "Maziden sarı kostümümle, annemin kucağından sesleniyorum." notu ile Instagram'da paylaştı. Gençoğlu'nun paylaşımı 15 dakikada 15 bin beğeni aldı"

TEŞEKKÜRLER MERSİN!

Elinde plaket, yüzünde yarışı kazanmanın haklı gururu... Fotoğraftaki genç adam Mahsun Kırmızıgül...



Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin.