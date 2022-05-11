UZUN YILLAR ÖNCE...
MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Alanson, fotoğrafın altına "Şapkasız çıkmazmışım abi" notunu düştü. Ünlü sanatçıya takipçileri "yanındaki ablan mı" diye sordu.
YILLAR ONLARI ÇOK DEĞİŞTİRDİ
Magazin dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bazılarını tanımak mümkün olmasa da bazıları bir bakışı, bir gülüşü ile hemen kendisini ele veriyor. İşte şimdilerde milyonlarca insanın yakından takip ettiği ünlülerin zaman içindeki değişimleri!
'BEN 17 YAŞINDAYKEN ÇOK GÜZEL BİR YILDI'
Fotoğraftaki genç adam ekranların aranılan isimlerinden Civan Canova. 1955 doğumlu usta oyuncu neredeyse yarım asır önce çekilen fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.
BİR YANINDA BABANNE BİR YANINDA DEDE
Babannesi ve dedesiyle bayram pozu veren bu küçük adamı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi Emre Aydın...
BUFFON HAYRANI
Dönemin modasına uyup saçlarını uzatan bu delikanlı Berkay Ateş...
GAMZELER ELE VERDİ
Çizgili kazak altına ekoseli gömlek... Altın saçlı bu çocuğu gamzeleri Murat Dalkılıç'ı hemen ele veriyor...
'EN FAZLA 3-4 YAŞLARINDAYIM'
Elinde çatal, önündeki meyve dolu tabağı bitirmek için uğraşa bu küçük kız 'Süper Baba' dizisiyle hafızamızda unutulmaz bir yer edinen oyuncu Sevinç Erbulak...
Erbulak kedili fotoğrafı ise "Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz.Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak.Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış.Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice.O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet. Her nereden bakıyorsan şu an hepimize.Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin" notu ile paylaştı.
BİR DİZİ İLE ŞÖHRET OLDU
Saçlarına minik tokalarla iki yandan toplamış, boynunda yakalığı... Fotoğraftaki kişi Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrolü üstlendiği 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Esra Dermancıoğlu...
ŞİMDİ 3 ÇOCUK ANNESİ
Perçemler, kırmızı fiyonk tokası ve kırmızı ayakkabıları ile kendinden emin objektife gülümseyen bu küçük kız çocuğu Türkiye'nin tescilli güzeli ve şimdilerde 3 çocuk annesi olan Pınar Tezcan!
15 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ
Etrafında olan bitenden bihaber bu minik kız çocuğu müzik dünyasında fırtınalar estiren Sıla Gençoğlu'nun ta kendisi!
TEŞEKKÜRLER MERSİN!
Elinde plaket, yüzünde yarışı kazanmanın haklı gururu... Fotoğraftaki genç adam Mahsun Kırmızıgül...