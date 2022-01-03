'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

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Şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık soruşturması devam ederken Erbil, iftiraya maruz kaldığını ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia ederek Ronay’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde, Ece Ronay’ın kendi reklamını yapmak adına Mehmet Ali Erbil’i tuzağa düşürerek toplum önünde linç etmeye çalıştığı iddia edildi.

Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, “Davalı ayrıca bir televizyon programına konuk olmuş ve müvekkil için kadın tacizcisi olduğunu ve Türk halkından özür dilemesi gerektiğini belirtmiştir. Müvekkile iftira atan, küçük düşüren, onuruyla oynayıp onu aşağılayan ve saygınlığını zedeleyen Ece Ronay’dan 100 bin lira manevi tazminat istiyoruz” dedi.