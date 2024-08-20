Sanmayın ki hayatı rüya gibi: Kocasını ve çocuklarını evde bıraktı, 47 yaşında ikinci kez asker oldu

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Ama bir de madalyonun başka yüzü var: Böylesi ailelerde doğmak, insanın omuzlarına ağır sorumluluklar da yükler. Bunlar da belki sıradan insanların aklına bile gelmeyecek türden sorumluluklar olur üstelik.

İşte şimdi dünyanın gözü önündeki kraliyet ailelerinden birinin üyesi de böyle bir durumla karşı karşıya.

Sırf bu nedenle bu yaşında, üzerine kamuflaj kıyafetini giyip askeri eğitime başladı bu kişi. Kocasını ve iki çocuğunu da evde bırakarak!

İKİNCİ KEZ ASKERİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Bu sözünü ettiğimiz kişi İsveç tahtının gelecekteki kraliçesi Prenses Victoria. Avrupa'da babalarından tahtı almaya hazırlanan kadın veliahtlar kuşağının en yaşlısı yani en kıdemlisi olan 47 yaşındaki Victoria, dün İsveç Silahlı Kuvvetleri ile göreceği eğitime başladı.

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Victoria, Karolinska Üniversitesi Hastanesi'ndeki özel subaylık eğitiminin ilk gününde kamera karşısına geçti.

Saçlarını her zaman olduğu gibi toplayan Victoria, dünyanın onu görmeye alışkın olduğu tarzdan çok farklı bir görünüm sergiliyordu.

Tacını bir kenara bırakıp askeri kep giydi. Üzerinde de tepeden tırnağa kamuflaj kıyafeti vardı. Askeri eğitim görecek olmasına rağmen Prenses Victoria, gözlerine hafif bir makyaj yapmayı da ihmal etmedi.

Aslında gençlik yıllarında askeri eğitimden geçen Victoria, bu ikinci kurs sayesinde bu konudaki bilgilerini daha da derinleştirmek istedi. Victoria, bu konudaki ilk eğitimini 2003 yılında almıştı.

ASKERİ EĞİTİMİNİ DERİNLEŞTİRMEK İSTEDİ

Geçtiğimiz nisan ayında yapılan açıklamada Victoria'nın gelecekteki görevinin bir parçası olarak bu eğitime başlayacağı duyurulmuştu.

Açıklamada "Veliaht Prenses, askeri bilim ve askeri strateji konusunda daha derin bir anlayış kazanmak için 2024 yılının sonbaharında özel askeri eğitime başlayacak" denildi.

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Victoria'nın başladığı bu eğitim hem teorik hem de pratik dersleri içeriyor.

Bu arada İsveç'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında NATO'ya katıldığını ve ulusal güvenlik politikalarını tekrar gözden geçirdiğini de hatırlatalım.

Daniel Westling ile evli olan Victoria, tahtı babasından devralacak. O tahta geçtiğinde de kızı Estelle veliaht prenses olacak.

Şu anda 12 yaşında olan Estelle de gençlik yıllarında annesi gibi askeri bir eğitimden geçecek.

HABER SOSYAL MEDYADAN BÖYLE DUYURULDU

Prenses Victoria, İsveç kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda haberi kendisi de duyurdu.

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Eğitimin ilk günü çekilen bir fotoğrafına sayfasında yer veren Victoria "Büyük bir heyecanla, bugün Norveç Savunma Akademisi'nde askeri eğitimime devam ediyorum" diyerek başladı satırlarına. Sonra da şöyle sürdürdü: "Diğer öğrencilerle birlikte, diğer şeylerin yanı sıra, kendimi taktik, askeri bilim ve askeri stratejiye adayacağım.

Şimdiki hedefim, gelecekte İsveç'i ve Silahlı Kuvvetleri mümkün olan en iyi şekilde temsil edebilmek için tüm enerjimi subay eğitimine harcamak. Yeni sınıf arkadaşlarımla birlikte ilginç ve ödüllendirici bir çalışma zamanı geçirmeyi dört gözle bekliyorum"

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Bu arada takip edenlerin bildiği gibi kraliyet ailelerinin önde gelen üyeleri için bu askeri eğitim zorunlu. Bu konudaki en çarpıcı örnek ise İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor.

18 yaşına giren Leonor, 2023'ün ağustos ayından bu yana askeri eğitim görüyor. Önce kara kuvvetlerinde eğitim alan Leonor, bundan sonra da deniz ve hava kuvvetlerinde bu konudaki bilgi birikimini geliştirecek. Tıpkı yıllar önce babası Kral Felipe'nin yaptığı gibi...

Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth ile Norveç'te günü geldiğinde babasının yerine tahta geçecek olan Ingrid Alexandra da zorunlu askeri eğitim alacak.

Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth de bir süre önce askeri eğitimden geçti.





VELİAHT PRENSESLER KUŞAĞI

Krallar, kraliçeler, prensler ve prensesler, giydikleri gösterişli elbiseler, taçlar ve yaşadıkları görkemli saraylar dünyanın birçok ülkesi için artık geçmişte kaldı belki...

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Ama hala Avrupa'nın ortasında birçok ülke için bütün bunlar masallara ya da çok uzak geçmişe ait değil.

Belli ülkelerde hala krallar, kraliçeler, onların taçları ve tahtları var. Hatta yeni kuşaklarda, monarşiyi sürdürecek veliahtları da!

Elbette pek çok kişinin aklına monarşi ve veliaht denilince hemen prensler geliyor. Ama bazı ülkeler için durum pek öyle değil.

Çünkü Avrupa'nın bazı ülkelerinde babalarından sonra tahtı devralmaya hazırlananlar, kral ile kraliçenin erkek çocukları değil kız çocukları.

Bazılarında hiç erkek çocuk olmadığı için bazılarında da tahta geçiş, dünyaya geliş sırasıyla olduğu için prensesler, babalarının tahttaki yerini almaya hazırlanıyor.

Gelin Avrupa'nın geleceğinde söz sahibi olacak o prensesleri bir başka deyişle "geleceğin Kraliçe Elizabeth'lerine" ya da tahtı bir süre önce oğluna devreden Danimarka Kraliçesi gibi Margarethe'lerine bir göz atalım.

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ALDATMA SKANDALINA KARŞI DİRENDİ.. TAHTI KIZINA VERECEK

Gelecekte Avrupa monarşisinde söz sahibi olacak prenseslerin "en kıdemlisi" 46 yaşındaki İsveç Prensesi Victoria.

İsveç Kralı ile Kraliçesi'nin en büyük çocuğu olan Victoria, erkek kardeşi olmasına rağmen, ailenin ilk doğan çocuğu olduğu için ülkesindeki yasalar gereği babasından sonra tahta geçecek.

Bu durum gerçekleştiğinde başka bir şekilde de adını tarihe yazdıracak Victoria. İsveç'in dördüncü "egemen" kraliçesi olacak.

Bir başka deyişle bu unvana evlilik yoluyla değil tahtı babasından devralarak ulaşmış olacak. Ayrıca 1720'den bu yana tahta geçen ilk kadın veliaht olarak da hatırlanacak.

İsveç için Victoria'dan sonra da yine bir kadın daha doğrusu şu anki konumuyla bir küçük kız veliaht olarak sırada.

O da Victoria'nın, Prens Daniel ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Prenses Estelle.

Onun da Oscar adında bir erkek kardeşi var aslında ama İsveç'teki kurallara göre erkek olmak tahta geçmek için öncelik değil.

Bu yüzden annesinden sonra ülkesinin tahtına oturacak kişi şu anda 12 yaşında olan Estelle.

Estelle'in bir erkek kardeşi var ama anne ve babasının ilk doğan çocuğu olduğu için gelecekte İsveç tahtı ona kalacak. Estelle henüz 12 yaşında ama gelecekteki görevine uygun bir şekilde yetişiyor.

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DÜNYANIN EN GÖZDE PRENSESİ

Gelelim Avrupa'nın en çok gündemde olan genç veliahtına yani İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Prenses Leonor'a.

Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor geçen yıl 18 yaşına girdi. Gelecekte ülkesine bütün benliğiyle hizmet edeceğine de yemin etti.

Zaten daha önce askerlik görevine başlayan Leonor, ülkesinde de dünyada da kelimenin tam anlamıyla çılgınlık yarattı, milyonlarca hayran edindi.

Leonor bir yıldan bu yana dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi üyesi olarak biliniyor. Hatta aralarında yaş farkı olmasına rağmen Galler Prensesi Kate Middleton ile "hayran kitlesi" açısından büyük bir rekabet halinde.

18 YAŞINA GİRMESİ ULUSLARARASI ARENADA KUTLANDI

Gelelim şimdi de bir başka "Külkedisi"nin" kızına yanı Norveç'in veliaht prensesi Ingrid Alexandra'ya.

Veliaht Prens Haakon ile halktan bir aileden gelen daha evlilik dışı bir de çocuğu olan eşi Mette Marit'in en büyük çocuğu olan Ingrid Alexandra, 2022 yılında diğer kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla ve gösterişli törenlerle 18 yaşına girdi.

O da gelecekte ülkesinin tahtına oturacak prenseslerden. Ama bunun için biraz beklemesi gerek. Çünkü şu anda dedesi tahtta.

Sonra babası Haakon geliyor. Zamanı geldiğinde Haakon; tahtını ve tacını kızına devredecek.

GELECEKTEKİ KONUMUNA ALIŞIYOR

Belçika'nın gelecekteki kraliçesi ise Elisabeth. Onun biraz önce anlattığımız veliahtlardan farkı, annesinin de soylu bir aileden gelmesi.

Çünkü Ingrid Alexandra da Leonor da mavi kanlarını sadece babalarından alıyor. Her ikisinin annesi de halktan geliyor. Elisabeth'in annesi ise soylu bir aileye mensuptu.

Elisabeth, Belçika Kralı 2. Albert ile Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğu. 22 yaşındaki Elisabeth babasından sonra ülkesinin tahtında oturmaya hak kazanacak.

Elisabeth son dönemde askerlik hizmeti yapmasıyla da gündeme gelmişti. Onun öyküsü klasik "saray masalları" gibi yani. Bu işin tek önemli ayrıntısı annesi Mathilde'nin, Belçika'nın ilk Belçika doğumlu kraliçesi olması.

HOLLANDA TAHTI ONU BEKLİYOR

Sıra Hollanda'ya geldi. Ülkenin kralı Williem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın en büyük kızı Catharina Amalia da ülkesinin gelecekteki kraliçesi.

20 yaşındaki Amalia'nın iki kız kardeşi daha var. Ama kendisi en büyük olduğu için babasının tahtına geçme hakkı da onun.

Yeri gelmişken hatırlatalım, Amalia'nın annesi Maxima da sıradan bir aileden geliyor. Hatta Hollandalı bile değil Arjantinli.

Ama o sırada prens olan Willem Alexander ile evlendikten sonra halkın büyük sempatisini kazandı. Hatta şimdi popülerliği mavi kanlı kocasını bile geride bırakmış durumda.

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DÜNYA 'MASAL PRENSLERİYLE' TANIŞACAK: BU KUŞAKTAKİ TEK ERKEK VELİAHT

Görüldüğü gibi Avrupa'da hüküm süren kraliyet ailelerinin başında şu anda krallar var. Ama tesadüf işte bu krallar zamanı geldiğinde yerlerini kızlarına bırakacaklar.

Böylece onların devri başladığında yüzyıllardır süregelen "masal prensesi" deyimi de uzun süre rafa kalkacak.

Onun yerini, bu hükümdar kadınlarla evlenen genç adamlar alacak. Belki de o zaman herkes onlardan "masal prensi" diye söz edecek.

Genelde monarşi ailelerinde ağırlık "veliaht" unvanı taşıyan kız çocuklarda. Ama bir tane de erkek veliaht var.

Danimarka'nın tahtına yeni geçen Kral Frederik ile Kraliçe Mary'nin dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Christian.

Geçen yıl 18 yaşına girişi, uluslararası arenada gösterişli bir törenle kutlanan Christian, tahtı babasından devralacak. Hatta babasının tahta geçmesiyle tahtına bir adım daha yaklaştı.

ONUN SIRASININ GELMESİNE DAHA ÇOK ZAMAN VAR

Avrupa'daki monarşi ailelerini sayıp Monako'yu unutmak olmaz... Bu küçük ülke şu anda Prens 2. Albert'in yönetiminde. Ama tabii günün birinde onun da yerini alacak biri var: İkiz çocuklarından Jacques.

Prenses Charlene ile 2011 yılında evlendikten sonra uzun süre hamilelik haberi gelmeyince Grimaldi ailesi telaşa kapılmıştı. Çünkü ülkenin geleceği bu veliahta bağlıydı, aksi halde ülke, Fransa'ya bağlanacaktı.

Gerçi Albert'in evlilik dışı bir oğlu vardı ama onun tahta geçmesi mümkün değildi. Neyse ki sonunda Charlene ikiz çocukları Jacques ve Gabriella'yı dünyaya getirdi.

Bu ikiz çocuklardan Jacques, babasının veliahtı olarak ailesine derin bir soluk aldırdı.

Bütün bunlardan sonra onun henüz 10 yaşında olduğunu yani tahta geçmesine daha uzun yıllar olduğunu da hatırlatalım.