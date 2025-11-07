Sanki zamanı durdurmuş gibi... 70 yaşında olduğuna kim inanır! Kızlarından bile genç ve güzel görünüyor

Haberin Devamı

Yaptığı iki ses getiren evlilikten toplamda 6 çocuk sahibi olan, uzun yıllardır onları şöhret ve servet sahibi yapmak için durmadan çalışan Kris Jenner bu çabasının karşılığını deyim yerindeyse fersah fersah almış durumda.

ABD’nin en ünlü avukatlarından Robert Kardashian’la evliliğinden doğan üç kızı Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian’ı ve Caitlyn Jenner’dan doğan küçük kızları Kendall ve Kylie Jenner’ı birer dünya yıldızına dönüştüren Kris Jenner ailesine büyük bir imparatorluk kurdu.

KIZLARINA BÜYÜK BİR İMPARATORLUK KURDU

Kris Jenner’ın Robert Kardashian’dan doğan en küçük çocuğu olan oğlu Rob Kardashian ise bu dünyanın dışında kalmayı tercih edip spot ışıklarının altında yer almayan tek çocuğu oldu.

Ünlü anne Kris Jenner 70. yaşını kutladı ve sahip oldukları şöhret ve serveti ona borçlu olan ünlü çocukları da annelerinin doğum gününü sosyal medya hesaplarından eski ve yeni birçok fotoğraf paylaşarak coşkuyla kutladı.

Kris Jenner kızlarının hayatını anlatan reality şovu yaratarak Kardashian ve Jenner soyadı taşıyan kızlarını ünlü yaptı, onların her iş girişimini destekledi, reklamlarını yaptı, geniş çevresi sayesinde onları birer markaya dönüştürdü ve çok para kazanmalarını sağladı.

70 YAŞINA BASTI AMA BUNA KİMSE İNANAMIYOR

Ünlü anne son zamanlarda ise bu başarılarından çok değişen görüntüsüyle gündemde. 70 yaşına basan ama neredeyse kendi kızlarından bile genç ve güzel görünmeye başlayan Kris Jenner kısa bir süre önce bir dizi estetik operasyon geçirmişti.

Toplamda 100 bin dolara mâl olduğu ortaya çıkan bu yüz gerdirme ve bakımların ardından adeta zamanı durdurmuş hatta geri çevirmiş gibi görünen Kris Jenner bu genç görünümünün ardındaki gerçeği gizlemeye de gerek görmedi.

Kris Jenner’ın operasyonunu “yüz germe ustası” olarak anılan estetik cerrah Dr. Steven M. Levine gerçekleştirdi. Ünlü anne yeni görünümünü birçok etkinlikte sergiledi ve son olarak kızı Kim Kardashian’ın Londra'daki 45. yaş günü kutlamalarında onun annesinden çok kız kardeşi gibi görünmeyi başardı.

YÜZ GERDİRME OPERASYONU İÇİN BİR SERVET HARCADI

Yeni yüzüyle magazin ve moda dergilerine peş peşe kapak olan Kris Jenner geçirdiği operasyonlar için "Benim için bu, zarif bir şekilde yaşlanmak anlamına geliyor” demişti.

"Yaklaşık 15 yıl önce yüz gerdirme ameliyatı oldum, bu yüzden yenilenme zamanı gelmişti. Bu yüz gerdirmeyi kendimin en iyi versiyonu olmak istediğim için yaptırmaya karar verdim ve bu beni mutlu ediyor." diyen Kris Jenner yaşlanmanın insanın kendisinden vazgeçmesi anlamına gelmediğini düşündüğünü anlatmıştı.

Kris Jenner ameliyatları hakkında hayranlarına dürüst olmaktan da pişman değil ve bunun 'kendilerini pek iyi hissetmeyen insanlar için çok ilham verici olabileceğini' söylüyor.

YAPTIRDIĞI İŞLEMLERİ HİÇ SAKLAMADI

Kalça protezi taktıran, gergin ve kırışıksız bir yüz için düzenli olarak botoks yaptıran ve kulak memesi küçültme ameliyatını bile televizyon programında sergileyen Kris Jenner son zamanlarda bir yandan da epey zayıfladığı için gardırobunu bile yenilemek zorunda kalmış.

Bunu da tıpkı estetikleri gibi son zamanlarda popülerleşen zayıflama ilaçlarından yardım alarak yapıp yapmadığı konusundaki sorulara ise hayır diyor ve ilerleyen yaşıyla birlikte sağlıklı beslenmeye başladığını ve bu şekilde zayıfladığını iddia ediyor.

