Sanki kendi ikizini doğurmuş! Anne kız birlikte modellik yaptı, ünlü aile tam kadro desteğe geldi

Güncelleme Tarihi:

#Cindy Crawford#Kaia Gerber#Ünlü Çocukları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 14:08

Bir dönemin ünlü modeli geçtiğimiz gün kendisiyle aynı mesleği seçen ve aynı şekilde bir yıldıza dönüşen kızıyla birlikte katıldığı etkinlikte görüntülendi.

60 yaşındaki Cindy Crawford ve 24 yaşındaki model kızı Kaia Gerber birlikte katıldıkları bir tanıtım etkinliğinde anne kız bir arada modellik yaptılar ve deyim yerindeyse herkesin kafasını karıştırdılar.

Annesinin yolundan giderek modellik yapmaya başlayan Kaia Gerber, reklam yüzü olduğu bir markanın tanıtım etkinliğine Cindy Crawford’la katıldı ve birbirlerine olan çarpıcı benzerlikleri bir kez daha gündem oldu.

Cindy Crawford’un eşi Rande Gerber ve çiftin oğulları Presley de onlara destek olmak için yerlerini almışlardı.

Bir kot markasının lansman partisinde bir araya gelen dört kişilik ünlü aile baştan aşağı kot giyerek modellik yapan Cindfy Crawford ve Kaia Gerber’e destek verdi.

Cindy Crawford, artık modellik yapmasa da özel etkinliklerde yer almaya ve kimi markaların reklam yüzü olmaya devam ediyor. Bir dönemin en büyük süper modellerinden olan Cindy Crawford geçen hafta Gucci defilesinde sürpriz yaparak podyuma çıktı ve giydiği tüylerle kaplı siyah elbiseyle büyük beğeni topladı.

Cindy Crawford ve Rande Gerber çiftinin kızları Kaia henüz 14 yaşındayken moda dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Annesinin ünü sayesinde torpilli bebek olarak adlandırılsa da çok çalışan ve mesleğinde deneyim kazanan Kaia Gerber şimdilerde mesleğinin en aranan yüzlerinden biri oldu.

Genç yıldız bir yandan da oyunculuğa göz kırpıyor. Kaia Gerber Palm Royale dizisinde oynadı ve gösterime bu hafta giren, Anne Hathaway'in başrolünde oynadığı Mother Mary filminde de küçük bir rolü var.

Austin Butler’la çok konuşulan bir aşk yaşayan Kaia Gerber şu anda bir başka ünlü oyuncu, Hollywood’un emektar aktörlerinden Bill Pullman'ın 33 yaşındaki oğlu Lewis Pullman’la birlikte.

