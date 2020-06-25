Sandra Bullock’un çocuk derisi açıklamasına tepki - Sandra Bullock kimdir, kaç yaşında?

Amerikalı-Alman aktris, yapımcı Sandra Bullock, 26 Temmuz 1964 tarihinde dünyaya geldi. 2010 ve 2014 yıllarında dünyanın en yüksek ücretli oyuncusu oldu Bullock, 2015 yılında People dergisi tarafından En Güzel Kadın olarak seçildi ve 2010'da Time'ın dünyadaki en etkili 100 kişisine dahil edildi. Bullock, Akademi Ödülü ve Altın Küre Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

Bullock, lise tiyatro yapımlarının gerçekleştirildiği Washington-Lee Lisesine gitti. 1982 yılında mezun olduktan sonra, Greenville, Kuzey Carolina East Carolina Üniversitesine katılarak, 1987 yılında Drama Güzel Sanatlar diplomasını aldı.

Katıldığı bir talk-show programında Sandra annesinin katı kuralları olan bir anne olduğundan, 18 yaşına kadar dışarıya erkek arkadaşla çıkmasının yasak olduğundan bahsetmiştir.

Sandra, lisede ponpon kızlardan biriyken arkadaşları ona "sınıf palyaçosu" lakabını takmışlardı, ona "büyük ihtimalle gününüzü aydınlatacak kız" diyorlardı.

Sandra, üniversitede drama eğitimi almıştır fakat eğitimi oyunculuk kariyeri için yarım kalmıştır. İlk çıkışını 1993 yılında "Demolition Man" ve "Speed" filmleri ile yaptı. Speed filmi hasılat rekorları kırmıştır. "Monster Garage" programını yapan Jesse James ile 16 Temmuz 2005'te evlenmiştir.Eşinin onu ünlü dövme sanatçısı Kat Von D ile aldatmasından dolayı 2009 yılında boşanmışlardır. Daha önce aktör Tate Donovan ile nişanlamıştır. Aktör Matthew McConaughey ile birkaç kez ayrılıp birleşerek magazin sayfalarına konu olmuştur.

1998 de çekilen "Practical Magic" filminde tanıştığı ve hâlen çok yakın arkadaş olduğu Nicole Kidman onun için şöyle der ; "Sandy'den başka Hollywood'daki bütün ünlüler tarafından çok sevilen ve çok sempatik bulunan başka birini tanımıyorum"

Hız Tuzağı, Miss Congeniality, 28 gün, Sen Uyurken , The Net, Adım adım Cinayet, Göl evi ve Sıradışı gibi önemli yapıtlara imza atmıştır.

Hız Tuzağı ve Göl evi filmlerindeki partneri Keanu Reeves ile çok iyi iki dost olduklarını belirtiyor. Sandra Bullock iletişimlerinin filmdeki gibi mektuplarla gerçekleştiğinin altını çiziyor.

2010 yılı Mart ayında düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar almıştır.

Eşi Jesse James ile 4 yıl önce evlat edinmek için başvurduktan sonra 2010 ocak ayında Louis Bullock Bardo adında bir evlat edindiler. Fakat eski kocası Jesse James ile 5 yıl evli kaldıktan sonra 28 Haziran 2010 tarihinde boşandılar.