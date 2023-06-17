Sanatçı Metin Milli hayatını kaybetti

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Ankara’da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören sanatçı Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası Milli’nin cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

METİN MİLLİ KİMDİR?

1943 yılında Mardin’de doğan sanatçı, 1978 yılında Ankara Radyosu’nda müziğe başladı. Yaptığı müziği ’popüler Türk sanat müziği’ olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı. ’Seviyorum İşte’ ve ’Çiçekler Yasta’ parçalarıyla büyük başarı yakalayan Milli, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı. Müziğin yanı sıra profesyonel olarak resim ve tiyatro ile uğraşan Metin Milli’nin hayat hikayesini anlattığı ’Hikayem’ isimli bir kitabı bulunuyor. (DHA)



