Sanatçı İzzet Altınmeşe’nin evlat acısı...Büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe (42), Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Altunmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oyunculuk yapan Ali Murat Altunmeşe "Ali Baba ve 7 Cüceler" ve "Bir Don Juan Öldürmek" adlı filmlerde yer almıştı. Altunmeşe, en son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı.

