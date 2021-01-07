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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Sanatçı İhsan Özgen vefat etti

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Sanatçı İhsan Özgen vefat etti
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) öğretim üyesi, kemençe virtüözü İhsan Özgen hayatını kaybetti.

Özgen'in vefatı, İTÜ TMDK'nın sosyal medya hesabından, "Değerli hocamız İhsan Özgen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Ülkemize nice sanatçılar kazandıran, öğrenciler yetiştiren, yüzyılımıza hafızalardan silinmez izler bırakan duayen hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadeleriyle duyuruldu.

Sanatçı Cihat Aşkın, Özgen'in vefatına dair, yaptığı açıklamada "İhsan Özgen, klasik Türk müziğinin yetiştirmiş olduğu en değerli isimlerin başında gelmektedir. Onun sadece kemençe sanatçılığı değil besteciliği, ressamlığı, yazarlığı, daha doğrusu komple sanat insanlığı Türk müziğinin içerisinde çok önemli bir yer bırakmıştır. İhsan Özgen, Tanburi Cemil Bey'den sonra bu alanda yetişmiş olan saz üstatlarının en zirve isimlerinden birisidir. Onun sanat anlayışı kendi köklerinden geliştirerek oluşturmuş olduğu modern bir çizgiye sahiptir. Yaptığı resimler, besteler, taksimleri, birlikte müzik yaptığı dünyanın önemli ustaları bu alanda onun zengin koleksiyonuna katmış olduğu en büyük değerlerdir. Yetiştirmiş olduğu öğrenciler ile bu çığırı devam ettirmiş olan Özgen, her zaman saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anılacaktır." dedi.

Sanatçı İhsan Özgen vefat etti

Özgen'in cenazesi, bugün Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

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