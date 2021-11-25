Sanatçı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı

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Bir süredir kanserle mücadele eden 69 yaşındaki sanatçı Ercan Turgut dün hayatını kaybetti. Turgut için, Erenköy Galip Paşa Camii’nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Törende eşi Nur Turgut, taziyeleri kabul etti. Ercan Turgut’un tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Ercan Turgut için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Eşi Nur Turgut törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ercan Turgut, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

DOSTLARINDAN VEDA MESAJI

Usta sanatçının vefatı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi.

IŞIL YÜCESOY

Yapma be çocuk. Olur mu be Ercan Turgut. Yüreğimi yaktın da gittin...

ŞEHRAZAT

Ercan Turgut'u kaybetmişiz maalesef... Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve bizlere baş sağlığı diliyorum. Çok iyi bir insan ve müthiş bir sesti ah be Ercan'ım...



ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, Müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

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Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

Ercan Turgut Albümleri

2013 – Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna