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Haber Giriş: 05.01.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı

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Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı
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Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un Ortaköy sahil yolunda kaza yaptığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan Altuğ'un aracında maddi hasar oluştu.

Sihirli Annem dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı.

Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı

Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.
Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı


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