Sanata kabiliyeti aileden gelme… Ünlü çiftin kızı yaptığı resimleri sokakta satıyor

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2016’da yollarını ayırmış olsalar da hukuk savaşları süren ve birbirleriyle kanlı bıçaklı düşman haline gelen Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin çocukları da bu konuda iyi birer örnek.

Üçü evlatlık üçü de biyolojik olmak üzere altı çocukları olan çift onları mesleklerinin doğası gereği hep filmlerin, setlerin, bu uğurda yaptıkları seyahatlerin ve elbette sanat ortamlarının içinde büyütmüştü.

Eski aşıkların neredeyse tüm çocukları bir şekilde sektörün içine girdi; birçoğu annelerinin oynadığı ya da yapımcısı olduğu filmlerin ekiplerinde görev yaptı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin 18 yaşındaki kızı Vivienne de sanatla yakından ilgili. Geçtiğimiz senelerde annesinin yapımcısı olduğu bir tiyatro oyununun kadrosunda yer alan ve onunla birlikte sahneye ödül almaya çıkan Vivienne bir yandan da resimle ilgileniyor.

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Ünlü çiftin en küçük kızları Los Angeles'taki yerel bir sokak panayırında sanat eserlerini satarken, ikiz kardeşi Knox da ona destek olmak için yanındaydı.

Vivienne, bir sanatçı olarak kendi kariyerini inşa ediyor…

Yakın zaman önce 62 yaşındaki ünlü babasının soyadını kullanmayı bırakan 18 yaşındaki genç kız, Cumartesi günü Los Angeles'taki yerel bir sokak panayırında kendi özgün sanat eserlerini satarken görüntülendi.

Vivienne'e, standının kurulmasına yardım eden ve kız kardeşinin fotoğraflarını çekerken görülen ikiz kardeşi Knox destek verdi. "The Tulip Fields" (Lale Tarlaları) adıyla çalışmalarını sergileyen genç sanatçı, fiyatları 10 ila 25 dolar arasında değişen çeşitli eserlerle yeteneğini gözler önüne serdi.

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Etkinlik boyunca yoğun bir tempoda çalışan Vivienne, kendi çizim ve resimlerini içeren baskılar, çıkartmalar ve doğum günü kartları gibi birçok eserini başarıyla satmadan önce pek çok müşteriyle ilgilendi.

Bu etkinlik için günlük ve rahat bir kıyafet tercih eden Vivienne, siyah bir tişört ve mavi bir tulum giymişti. Kardeşi Knox ise kendine has renkli saçlarıyla dikkat çekerken, üzerinde çiçek işlemeleri olan bir kot pantolon giymişti.

Bu sırada babaları Brad Pitt ise binlerce kilometre uzakta, İspanya'daki 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde görüntülendi.

Vivienne, temmuz ayında 18 yaşını doldurup reşit olduğunda The Los Angeles Daily Journal gazetesine verdiği ilanla babasının soyadını yasal olarak bırakma başvurusunu yapmıştı.

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Gazete ilanına göre Vivienne, adını "Vivienne Marcheline Jolie-Pitt"ten "Vivienne Marcheline Jolie"ye değiştirmek için başvuruda bulundu. Söz konusu gazete ilanı, mahkemenin isim değişikliğini onaylamasından önceki standart prosedürlerden biri olma özelliğini taşıyor.

İsim değişikliğine itirazı olanların, 2 Kasım'daki nihai duruşmadan önce yazılı bir itiraz sunmaları isteniyor. Herhangi bir itiraz olmaması durumunda hakim talebi onaylıyor. Basına yansıyan mahkeme belgelerine göre, Vivienne’in isim değişikliği talebinin gerekçesi "kişisel" olarak belirtilmiş.

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Vivienne’in mahkemeye gitmesinden önce büyük kardeşleri Maddox (25) ve Zahara (21) da soyadlarından "Pitt"i çıkarma niyetlerini açıklayan duyurular yayınlamışlardı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin ilk biyolojik çocukları olan kızları Shiloh (20) da oyuncunun soyadını bırakırken, Knox lise mezuniyet diplomasında adının "Knox Jolie" olarak yazılmasını tercih etti.

Daha önce babasını "dünya çapında bir pislik" olarak nitelendiren ve onu küçük kardeşlerini "korkudan titretmekle" suçlayan oğlu Pax (22) ile Pitt'in ilişkisi de pek iyi görünmüyor; ancak Pax'in henüz babasının soyadını kullanmayı bırakmak için bir hamlesi olmadı.

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2005 yapımı Mr. & Mrs. Smith filminin setinde tanışan Pitt ve Jolie, uzun süreli ilişkileri boyunca Hollywood'un en gözde çifti olarak görülüyordu. İlişkileri o yıl başlayan ve evlat edindikleri çocuklarla ailelerini büyüten çift 2014’te evlenmişti.

Pitt ve Jolie'nin evliliği, 2016 yılında uçakta yaşanan gergin bir olayın ve Pitt'in kesin bir dille reddettiği istismar iddialarının ardından sona erdi.

Pitt hakkında herhangi bir suçlamada bulunulmadı; ayrıca Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı, kendisini fiziksel istismar iddialarından akladı.

Ünlü çift, 2024 yılında nihayete eren ve sekiz yıl süren yıpratıcı bir boşanma mücadelesine girişti.

Bu süreç boyunca çiftin altı çocuğu anneleri Angelina Jolie ile kaldı ve onun tarafını tutarak babalarıyla olan ilişkilerini kestiler.