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Sanat tutkunları VIP davette buluştu

#Contemporary İstanbul#Nazlı Kayı#Hacı Sabancı
Sanat tutkunları VIP davette buluştu
Mehmet Üstündağ

İstanbul’u 16 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda dünya sanat çevrelerinde başarı ile temsil eden Contemporary İstanbul, önceki gün VIP davetle kapılarını açtı. Tersane İstanbul’da düzenlenen fuarın ön izlemesinde birçok ünlü isim buluştu.

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Akbank ana sponsorluğunda 16. Contemporary İstanbul, şehrin kültürel ve endüstriyel mirasının en nadide unsurlarını bir araya getiren Tersane İstanbul’da VIP davetle kapılarını açtı. Pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşen ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary İstanbul, 16. edisyonunu yeni ve özel bir mekanda, 7-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirecek.

Sanat tutkunları VIP davette buluştu


Hacı Sabancı - Nazlı Kayı

Sanatseverleri buluşturan Contemporary İstanbul’un VIP Ön İzlemesi dün akşam birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşti. Fuar, tarihi Haliç Tersanesi ve Haliç semtine yeni bir soluk getirecek büyük bir yenileme projesinin ardından çağdaş sanatı İstanbul’un en önemli tarihi alanlarından birine taşıyacak. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary İstanbul, 16. edisyonunda sadece Türkiye’nin önde gelen galerileri ile ziyaretçilere ulaştırdı.

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli’nin ev sahipliğindeki yemek davetine, Ümit-Cem Boyner, Burcu Esmersoy, Elif Dürüst, Hamdi Akın, Leyla Alaton gibi birçok sanatsever katıldı.

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Elif Dürüst

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Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Tolga Sezgin

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Burcu Esmersoy

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Rosella Karabacak

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Ece Sükan - Tuba Ünsal - Ayten Danışman

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Leyla Alaton

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Erdil Yaşaroğlu - Begüm Kütük

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Deniz Marşan - Başak Dizer Tatlıtuğ

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Hamdi Akın - Ayşe Jaberi - Oğuz Satıcı

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Seçkin Pirim

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Ümit-Cem Boyner

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Ayşe Çavuşoğlu - Yaman Erturan

Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Rabia-Ali Güreli

Sanat tutkunları VIP davette buluştu





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#Contemporary İstanbul#Nazlı Kayı#Hacı Sabancı