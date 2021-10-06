Sanat tutkunları VIP davette buluştu

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Akbank ana sponsorluğunda 16. Contemporary İstanbul, şehrin kültürel ve endüstriyel mirasının en nadide unsurlarını bir araya getiren Tersane İstanbul’da VIP davetle kapılarını açtı. Pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşen ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary İstanbul, 16. edisyonunu yeni ve özel bir mekanda, 7-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirecek.



Hacı Sabancı - Nazlı Kayı



Sanatseverleri buluşturan Contemporary İstanbul’un VIP Ön İzlemesi dün akşam birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşti. Fuar, tarihi Haliç Tersanesi ve Haliç semtine yeni bir soluk getirecek büyük bir yenileme projesinin ardından çağdaş sanatı İstanbul’un en önemli tarihi alanlarından birine taşıyacak. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary İstanbul, 16. edisyonunda sadece Türkiye’nin önde gelen galerileri ile ziyaretçilere ulaştırdı.



Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli’nin ev sahipliğindeki yemek davetine, Ümit-Cem Boyner, Burcu Esmersoy, Elif Dürüst, Hamdi Akın, Leyla Alaton gibi birçok sanatsever katıldı.

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