Sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n acÄ± kaybÄ±... KÄ±vanÃ§ UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti

Sanat dünyasÄ±nÄ±n acÄ± kaybÄ±... KÄ±vanç UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatÃ§Ä± olarak gÃ¶rev yapan sanatÃ§Ä± KÄ±vanÃ§ UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatÃ§Ä± olarak gÃ¶rev yapan KIvanÃ§ UÄŸraÅŸbul aort anevrizmasÄ± sebebiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Mersin Devlet Hastanesi'nde tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
AcÄ± haberi oyuncu Reha Ã–zcan duyurdu:
En son Bizim Hikaye dizisinde birlikte oynadÄ±ÄŸÄ±m, MSÃœ Opera BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu Mersin OperasÄ±'nda yÄ±llarca gÃ¶rev yapan KÄ±vanÃ§ UÄŸraÅŸbulâ€™u kaybettiÄŸimiÅŸ olduÄŸumuzu Ã¶ÄŸrenmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ iÃ§indeyim. YattÄ±ÄŸÄ± yer incitmesin...ðŸ˜¢
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