MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSanat dünyasÄ±nÄ±n acÄ± kaybÄ±... KÄ±vanç UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti
GeriMagazin Sanat dünyasÄ±nÄ±n acÄ± kaybÄ±... KÄ±vanç UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Magazin
Haber GiriÅŸ: 03.03.2020 - 19:35,Son GÃ¼ncelleme:/

Sanat dünyasÄ±nÄ±n acÄ± kaybÄ±... KÄ±vanç UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Sanat dünyasÄ±nÄ±n acÄ± kaybÄ±... KÄ±vanç UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti
Abone Olgoogle-news

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatÃ§Ä± olarak gÃ¶rev yapan sanatÃ§Ä± KÄ±vanÃ§ UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatÃ§Ä± olarak gÃ¶rev yapan KIvanÃ§ UÄŸraÅŸbul aort anevrizmasÄ± sebebiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Mersin Devlet Hastanesi'nde tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

AcÄ± haberi oyuncu Reha Ã–zcan duyurdu:

En son Bizim Hikaye dizisinde birlikte oynadÄ±ÄŸÄ±m, MSÃœ Opera BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu Mersin OperasÄ±'nda yÄ±llarca gÃ¶rev yapan KÄ±vanÃ§ UÄŸraÅŸbulâ€™u kaybettiÄŸimiÅŸ olduÄŸumuzu Ã¶ÄŸrenmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ iÃ§indeyim. YattÄ±ÄŸÄ± yer incitmesin...ðŸ˜¢

Sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n acÄ± kaybÄ±... KÄ±vanÃ§ UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti


Â

Sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n acÄ± kaybÄ±... KÄ±vanÃ§ UÄŸraÅŸbul hayatÄ±nÄ± kaybetti

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle