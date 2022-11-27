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Sanat dünyasının acı kaybı...Güzin Çorağan hayatını kaybetti

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#Güzin Çorağan#Bizimkiler#Zafer Algöz
Sanat dünyasının acı kaybı...Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 18:46

Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşamını yitirdi.

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Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu

Sanat dünyasının acı kaybı...Güzin Çorağan hayatını kaybetti

GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIĞIN ARDINDAN GÖMEÇ'E YERLEŞTİ
Son olarak 2009-2010 yıllarında ekrana gelen "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol alan Güzin Çorağan, geçirdiği rahatsızlıkların ardından eşi Tayfun Çorağan ile Gömeç'te gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. 

Sanat dünyasının acı kaybı...Güzin Çorağan hayatını kaybetti


SANAT İLE GEÇEN BİR ÖMÜR
Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde rol aldı. ÇASOD üyesiydi.
10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) yi canlandırdı. 

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Sanat dünyasının acı kaybı...Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Filmografisi
2009-2010 Hanımın Çiftliği - Meryem
2009 Hayatın Tuzu - Medine
2006 Karagümrük Yanıyor - Hacer
2005 Maskeli Beşler - Yetiştirme Yurdu Müdiresi
2004 Bütün Çocuklarım - Fahriye
1999 Duruşma - Necla
1993 Tatlı Betüş
1993 Yazlıkçılar
1991 İlk Aşk
1990 Benim Sinemalarım
1990 Madde 438
1989 Hiçbir Gece
1989 Karılar Koğuşu - Mahkum Sıdıka
1989-1997 Bizimkiler - Ulrike Ulviye
1988 Düttürü Dünya
1987 Afife Jale
1987 Selamsız Bandosu
1986 Yoksul
1986 Asiye Nasıl Kurtulur
1986 Milyarder - Rasim'in Eşi
1974 Askerin Dönüşü - Ayşe

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#Güzin Çorağan#Bizimkiler#Zafer Algöz

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