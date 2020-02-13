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Haber Giriş: 13.02.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

"Sana aşık olduğum kadar ülkene de aşık oldum"

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"Sana aşık olduğum kadar ülkene de aşık oldum"

Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, Yunan sevgilisi Dj Ilias Valeron’la, İstanbul’un tarihi yerlerinin altını üstüne getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Yerebatan Sarnıcı’ndaki etkinlikte DJ kabinine geçen Valeron, sunucuyla Ayasofya Cami, Sultan Ahmet Cami ve Topkapı Sarayı’nı gezdi. Türk tarihine ve kültürüne hayran kalan DJ, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. İşi bittikten sonra ülkesine dönmeyen Valeron, Sevgililer Günü’nü Turanlı’yla geçirdikten sonra Yunanistan’a dönecek. Çift, 14 Şubat’ta ise lüks bir restoranda yemek yemek yerine, Kapalıçarşı, Dolmabahçe Sarayı ve Süleymaniye Cami gibi tarihi yerleri gezecek.

Turanlı, “ Seyahat ettiğimiz ülkelerin genellikle tarihi yerlerini gezmekten zevk alırız. İstanbul’un en önemli tarihi yapısı Ayasofya’yı ona eksiksiz anlatabilmek için 3 gün tarih kitaplarından araştırma yaptım” dedi. Sevgilisi Valeron’un da İstanbul’u tanımak istediğini belirten Aslı Turanlı, Valeron’un kendisine “sana aşık olduğum kadar ülkene de aşık oldum” dediğini belirtti.

Sana aşık olduğum kadar ülkene de aşık oldum


 

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