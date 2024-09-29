Şan, şöhret, servet tamam… Şimdi sıra yuva kurup çocuk yapmaya geldi…

Haberin Devamı

NİŞANLANAN ÜNLÜ ŞARKICI GELECEK PLANLARINI ANLATTI

Uzun süredir birlikte olduğu hatta evli gibi yaşadığı sevgilisi Michael Polansky’yle en sonunda nişanlanan ve son zamanlarda göz alıcı pırlanta yüzüğünü de elinden geldiğince göstererek poz veren Lady Gaga, verdiği samimi röportajda gelecek hayallerinden bahsetti.

Rotasını şarkıcılıktan oyunculuğa kıran Lady Gaga önümüzdeki hafta sonu gösterime girecek yeni filmi Joker 2'nin heyecanıyla dolu

2019’un sonundan beri Harvard mezunu ünlü iş insanı Michael Polansky’yle mutlu bir aşk yaşayan Lady Gaga son haftalarda, önümüzdeki hafta sonu gösterime girecek yeni filmi The Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik) filminin dünyanın dört bir yanındaki galaları için oradan oraya koşturuyor.

Haberin Devamı

NİŞANLISI ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR

Nişanlısı da ünlü şarkıcı ve oyuncuyu da bu yoğun programı sırasında yalnız bırakmıyor. Ünlü çift kırmızı halılarda el ele dudak dudağa pozlar verirken dört yılını deviren ilişkilerinin giderek sağlamlaştığını da tüm dünyaya gösteriyor.

Ünlü çiftin ilişkisi 2020'nin ilk günlerinde çekilen bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı

2018 yapımı A Star is Born filmiyle şarkıcılıktan oyunculuğa yönelen ve performansıyla Oscar’a adaylık da kazanan Lady Gaga bir yandan da müzik listelerinde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

2000’li yılların en popüler yıldızlarından bir olmayı yıllardır elden bırakmayan, yoksulluk ve zorluklar içinde geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından dönemimizin pop ikonu haline gelen Gaga, geleceğe dair hayallerini paylaştığı röportajıyla yine ses getirdi desek yalan olmaz…

Dört yıldır birlikte olan Lady Gaga ve Michael Polansky yakın zaman önce nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı... Gaga o günden beri çekilen neredeyse bütün fotoğraflarında parmağındaki gösterişli pırlanta yüzüğü göstermeden duramıyor

Haberin Devamı

ARTIK DURULUP YUVASINI KURACAK: AİLE KURMAK BİR NUMARALI HEDEFİM

Ünlü şarkıcı kadınları güçlendirmeye odaklanacağını “Ben de büyümeye devam etmek istiyorum ve 38 yaşında bir pop yıldızı olmanın zorluğunu kucaklamak ve şimdi kim olmak istediğimi ve ne söylemek istediğimi bulmak eğlenceli. Kadınları gerçekten seviyorum ve bu topluluğun bir parçası olmayı hak eden bir ses olmak istiyorum” sözleriyle anlatan Lady Gaga özel hayatına dair de samimi sözler sarf etti.

Lady Gaga bir yandan kariyerini sürdürürken bir yandan da artık yuva kurup Michael Polansky’yle bir çocuk sahibi olmanın hayalini kurduğunu söylüyor

Haberin Devamı

Hayatının önümüzdeki 15 yılında ne yapmak istediği konusundaki soruya “Aşık olduğum için çok mutluyum ve bir aileye sahip olacağım için çok heyecanlıyım” dedi ve “Aile kurmak kesinlikle bir numaralı hedefim” cevabını verdi.

ONA OLAN AŞKINI HİÇ SAKLAMIYOR

Asıl adı Stefani Germanotta olan Gaga’nın her zaman kendisine destek olan nişanlısına duyduğu aşkı herkesin önünde göstermesi hayranlarını şaşırtmadı zira ünlü şarkıcı düzenli olarak toplum içinde Michael ile öpüşürken ve el ele tutuşurken görülüyor.