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Samy Naceri bu kez boş taksi bulmayı başardı

#Samy Naceri#Taksi#Fransız Oyuncu
Samy Naceri bu kez boş taksi bulmayı başardı
Behlül AYDIN

“Taksi” serisinin dünyaca ünlü yıldızı Samy Naceri geçen hafta Cağaloğlu’nda 20 dakika taksi beklediği haberiyle gündemdeydi. Önceki gün Nişantaşı City’s’e giden Fransız oyuncu, AVM’den çıkar çıkmaz boş taksi bulmayı başardı.

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İSTANBUL TURU DEVAM EDİYOR

Taksi” adlı film serisiyle tanınan Fransız yıldız Samy Naceri’nin İstanbul turu devam ediyor. Oyuncu önceki gün Nişantaşı’ndaydı.Kendisine eşlik eden menajeriyle beraber City’s AVM’den bir cep telefonu hattı satın alan Naceri, çıkışta soruları yanıtladı.

POLİTİK KONULARI KONUŞMAM

Geçen hafta Cağaloğlu’nda 20 dakika taksi beklediği haberleriyle gündeme gelen Samy Naceri’ye İstanbul’un taksi sorunu hakkında sorular yöneltildi. “Bu konuya girmek istemem. Ben Fransa’da da politik konuları konuşmam” diyen oyuncu, o sırada gördüğü boş taksiyi çevirerek oteline döndü. 

Türkiye’de film çekmek istiyoruz

Samy Naceri, kendisi gibi aktör olan oğluyla Türkiye’de film çekmeyi planladıklarını ve bu nedenle iş görüşmeleri yaptığını açıkladı: “Türkiye’deki oyuncuları pek tanımıyorum. Sadece Aras Bulut İynemli’nin filmini izlemiş ve beğenmiştim. Burada çekmek istediğimiz film için görüşmeler yapıp, bazı yerleri geziyorum.”

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