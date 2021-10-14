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Samy Naceri: Aras’la tanışmak isterim

#Samy Naceri#Aras Bulut İynemli#7. Koğuştaki Mucize
Samy Naceri: Aras’la tanışmak isterim
Sayit DURMAZ

Film serisi “Taksi” ile hafızalara kazınan Fransız oyuncu Samy Naceri, İstanbul’a geldi.

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 Ünlü yıldız önceki akşam Bebek Lucca’daydı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, kebap ve lahmacuna bayıldığını söyledi.

Türkiye’de yeni bir film çekeceğini açıklayan Naceri ayrıca “7. Koğuştaki Mucize filmini izledim. Aras Bulut İynemli’yi çok beğendim. Kendisiyle tanışmak isterim” dedi. 

Samy Naceri: Aras’la tanışmak isterim

Samy Naceri, ilk filmi 1998’de çekilen “Taksi” serisiyle dünya çapında şöhreti yakaladı.

Atatürk olacak

“7. Koğuştaki Mucize” filmiyle adını dünyaya duyuran Aras Bulut İynemli, yine çok ses getirecek bir projede yer almaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel çekilecek filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği film, 29 Ekim 2023’te vizyona girecek.

Samy Naceri: Aras’la tanışmak isterim

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