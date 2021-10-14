Samy Naceri: Aras’la tanışmak isterim

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Ünlü yıldız önceki akşam Bebek Lucca’daydı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, kebap ve lahmacuna bayıldığını söyledi.

Türkiye’de yeni bir film çekeceğini açıklayan Naceri ayrıca “7. Koğuştaki Mucize filmini izledim. Aras Bulut İynemli’yi çok beğendim. Kendisiyle tanışmak isterim” dedi.

Atatürk olacak

“7. Koğuştaki Mucize” filmiyle adını dünyaya duyuran Aras Bulut İynemli, yine çok ses getirecek bir projede yer almaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel çekilecek filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği film, 29 Ekim 2023’te vizyona girecek.