Şampiyona ilk öpücük büyük aşkından

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Belki de sadece sıkı spor severlerin adını bildiği Amerika futbolu oyuncusu Travis Kelce artık bir Hollywood yıldızı gibi dünya çapında tanınan bir isim oldu.

Çünkü Kelce müzik sahnelerinin en büyük yıldızlarından biri olan, albüm satışları, kazandığı ödüller, turnesinin kırdığı rekorlarla milyarderler listesine giren Taylor Swfit’le büyük bir aşk yaşıyor.

Haliyle de Swift’in sevgilisini maçını izlemeye her gidişi magazin sayfalarına haber oluyor. Dün ise bu gidişlerden biraz farklıydı.

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin aşkı son iki yılın en çok ilgi çeken ilişkilerinin başında geliyor

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Travis Kelce’nin takımı Kansas City Chiefs rakibi Buffalo Bills’i yenerek en büyük kupaya yani Super Bowl’a ulaşmaya bir adım daha yaklaştı.

Maç boyuncu tribünlerde sevgilisini çılgınca destekleyen Taylor Swift maçın bitmesiyle birlikte sahaya inerek Travis Kelce’ye bu büyük galibiyetin ilk hediyesi olan aşk öpücüğünü verdi ve elbette anında binlerce flaş da aynı anda patladı.

Artık evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Swift ve Travis Kelce’nin aileleri de oradaydı ve Kelce’nin annesi Donna Kelce’nin müstakbel geliniyle olan yakınlığı da gözlerden kaçmadı.

Taylor Swift maçı izlerken bir yanında kendi annesi bir yanında da müstakbel kayınvalidesi vardı... Çiftin ilişkisi ilerledikçe aileler de kaynaştı

İkisi de 35 yaşında olan ünlü aşıklar 2023’ün yaz aylarında gizlice görüşerek başladıkları ilişkilerini eylül ayında ilan etmişti. Travis Kelce çok hayran olduğu Taylor Swift’in konserlerine gitmiş, ünlü bir sporcu olduğu için konser sonrası ona telefon numarasını vermeye çalışmıştı.

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Kelce bunu bir türlü başaramadı ancak hem onu hem Taylor Swfit’i tanıyan birileri numarasını en sonunda ünlü şarkıcıya ulaştırmayı başardı.

Travis Kelce'nin takımı geçen sene Super Bowl'u kazanıp şampiyon olduğunda da benzer görüntüler yaşanmıştı

Travis Kelce ilişkileri ilerledikten sonra bunu evren bir araya gelmemiz için sanki bir mucize yarattı diye anlatmıştı.

İlişkilerinin ilk dönemlerinde üzerlerindeki yoğun ilgiden bunalıp saklı gizli görüşen çift artık ailelerin de tanışıp kaynaştığı hatta ortada nişan söylentilerinin dolaştığı evliliğe doğru yürüyen bir ilişki yaşıyorlar.

Hayranları artık ünlü çiftten evlilik haberi bekliyor

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İki yıldan fazla sürdürdüğü rekorlar kıran Eras adını verdiği dünya turnesini bitiren Taylor Swift’in artık önceliği en azından bir süre ilişkisine vereceği, Travis Kelce’nin ise olası bir Super Bowl şampiyonluğu sonrası Taylor Swift’e evlenme teklif edebileceği konuşuluyor.