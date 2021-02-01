Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi merak konusu oldu

Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük bir modacı ile birlikteliği olduğu öne sürülüyor. İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında. 26 yaşında olan Dadgar ile Özcan Deniz'in birlikteliğinin geçen yaz başladığı iddia edildi. Özcan Deniz önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.