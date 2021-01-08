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Haber Giriş: 08.01.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Denizde amuda kalktı

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Denizde amuda kalktı
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Ünlü oyuncu okyanusta yüzerken amuda kalktı. O anda çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı. 54 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

Salma Hayek eşi François Henri Pinault ve kızı Paloma Valentina ile birlikte yeni yılı tropikal bir bölgede karşıladı. Neresi olduğunu açıklamadığı bu tropikal bölgede çektiği pozlarını da sık sık sosyal medya sayfasından paylaştı.

Denizde amuda kalktı
Bir çocuk annesi Hayek'in , suyun içinde amuda kalktığı fotoğrafı ise kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşımları arasında yüzerken çekilen başka pozları da yer aldı. Hayek'in o gün yüzmek için yeşil ve mavi renklerde bir mayo tercih ettiği görüldü.
Denizde amuda kalktı
Hayek'in takipçileri bu paylaşımların ardından ona ilerleyen yıllara rağmen hala bu kadar formda kalmasının sırrını sordu. Güzel oyuncu, 2020 yılını uğurlayıp 2021'i karşıladığı dönemden beri fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.
Denizde amuda kalktı
Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olan Salma Hayek, 2020 yılını da bu poza uğurlamıştı. Hayek, Instagram sayfasında fuşya rengi bikini ve ona uygun renkte bir tunikle çekilen bir pozunu paylaştı. Fotoğraf için görüntüsünü güneş gözlüğü ve bir de şapkayla tamamladı Hayek. İş insanı François Henri Pinault ile evli olan bir çocu annesi Hayek, paylaşımında " 2020'nin son günleri. Doğayla iletişim içinde bulunduğum ve sağlıklı olduğum için daha fazla minnettar olamazdım" mesajını yazdı.
Denizde amuda kalktı
Salma Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi Salma Hayek'in de yeni yılını kutları ve iyi dileklerini belirtti. Yorum yapan takipçilerin en çok üzerinde durduğu ayrıntı da Hayek'in ilerleyen yaşına rağmen formunu koruması oldu.
Denizde amuda kalktı
Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Salma Hayek, yeni yılı ailesiyle birlikte çıktığı tatilde karşıladı. 2020 yılının bitmesine birkaç gün kala, üzerinde pembe bikiniyle "Hoşçakal 2020" diyen Hayek, bu kez de kahverengi bir bikiniyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Denizde amuda kalktı
54 yaşındaki bir çocuk annesi Hayek, ididalı bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında 16.8 milyon takipçisiyle paylaştı. Hayek'in bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Salma Hayek, bazı takipçileri tarafından "dünyanın en güzel kadını" ilan edildi.
Denizde amuda kalktı
Tam adı Salma Hayek Jimenez olan ünlü oyuncu 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı. Orada da kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı. François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 13 yaşında bir kızı bulunuyor.

Salma Hayek sosyal medya paylaşımlarıyla 2021'in ilk haftasına damga vurdu54 yaşındaki oyuncu 2021 yılını eşi ve kızıyla karşıladığı tropikal tatil beldesinde çekilen fotoğraflarıyla yeni yılın ilk haftasında en çok konuşulan ünlü oldu. Salma Hayek, geçen yıl Oscar töreninde de kırmızı halıda fotoğrafçılara böyle poz vermişti.
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