MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSoğukkanlılığımızı korumalıyız
GeriMagazin Soğukkanlılığımızı korumalıyız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
INSTAGRAM
Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Soğukkanlılığımızı korumalıyız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soğukkanlılığımızı korumalıyız
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncu Salma Hayek, Instagram paylaşımıyla yine konuşuldu.

Kısa bir süre önce 54 yaşına giren ünlü oyuncu Salma Hayek, herkesi olup bitenlere karşı soğukkanlı olmaya çağıran bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bir çocuk annesi Hayek, siyah bir bikiniyle deniz kenarında meditasyon yaptığı iki pozunu paylaştı.

Soğukkanlılığımızı korumalıyız
Salma Hayek, bu paylaşımlarında takipçilerine "Soğukkanlılığımızı korumlıyız" mesajını verdi. Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bunların çoğunluğu da ünlü oyuncunun görüntüsüyle ve yıllara rağmen hiç değişmemesiyle ilgiliydi.
Soğukkanlılığımızı korumalıyız
Bir takipçisi "2021 güzel başladı" yazarken bir genç takipçisi de "Büyüyünce senin gibi olmak istiyorum" diye yazdı. Hayek'in bu paylaşımına kısa sürede 1 milyon 700 bin beğeni geldi.
Soğukkanlılığımızı korumalıyız
Salma Hayek, iki gün önceki paylaşımında da takipçi sayısının 17 milyona ulaşmasını kutlamış ve takipçilerine teşekkür etmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle