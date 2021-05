NasÄ±l mÃ¼cadele ettiÄŸini ilk kez anlattÄ±: BÄ±rakÄ±n evimde Ã¶leyim

PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNDE

Meksikalı asıllı oyuncu Salma Hayek, Variety dergisinin yeni sayısı için hem objektif karşısına geçti, hem de dergiye bir röportaj verdi. Eşi Francois Henri Pinault ve 13 yaşındaki kızı Valentina ile vaktinin büyük bölümünü Londra'da geçiren Salma Hayek, pandeminin ilk döneminde koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, kelimenin tam anlamıyla ölümden döndüğünü de anlattı.



LONDRA'DAKİ EVİNDEYDİ

Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gördüğünü ve durumu giderek kötüleşince doktorunun kendisini hastaneye götürmek için yalvardığını da anlattı. Hayek, doktorlarına "Evimde ölmeyi tercih ederim" dediğini de anlattı.



OKSİJEN DESTEĞİ ALDI

Tedavisi sırasında oksijen desteği alan Hayek, yedi hafta boyunca evinin bir odasında izole halde kaldığını da sözlerine ekledi. Hayek, her ne kadar koronavirüsü atlatmış olsa da uzun süreli etkilerini hala yaşadığını, hastalığın yarattığı bitkinliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığını anlattı.





HASTALIĞIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Salma Hayek, koronavirüsü atlattıktan sonra görev aldığı ilk projenin, başrollerini Lady Gaga ve Adam Driver'ın paylaştığı House of Gucci adlı film olduğunu da sözlerine ekledi. Salma Hayek, geçtiğimiz Kasım ayında koronavirüs testi yaptırırken çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaşmıştı. Hayek, birkaç kez test yaptırdığını belirtmişti o paylaşımda.





ONLAR DA COVİD 19 ATLATTIKLARINI SONRADAN AÇIKLADI

Salma Hayek, koronavirüsü atlatan ve bunu aylar sonra açıklayan tek ünlü değil. Gwyneth Paltrow da bir süre önce, pandeminin ilk döneminde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Paltrow hastalığın ardından uzun süre "halsizlik ve beyin sisi" gibi sorunlar yaşadığını anlatmıştı. The Rock olarak tanınan, Dwayne Johnson, Neil Patrick Harris, Ellen De Generes de sonradan koronavirüse yakalandığı açıklanan ünlüler arasında. VİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLAYAN İLK ÜNLÜ

Pandeminin ilk döneminde virüse yakalandığını açıklayan ilk ünlü Tom Hanks olmuştu. Usta oyuncu ve eşi Rita Wilson, film çekimi için bulunduğu Avustralya'da koronavirüse yakalandı. Tedavileri orada yapılan çift, daha sonra evlerine döndü. Hanks ve Wilson, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışı yaptığını açıklamış ve hastalık geçiren herkesi de aynı bağışı yapmaya çağırmıştı.

