NasÄ±l mÃ¼cadele ettiÄŸini ilk kez anlattÄ±: BÄ±rakÄ±n evimde Ã¶leyim



PANDEMÄ°NÄ°N Ä°LK DÃ–NEMÄ°NDE

MeksikalÄ± asÄ±llÄ± oyuncu Salma Hayek, Variety dergisinin yeni sayÄ±sÄ± iÃ§in hem objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti, hem de dergiye bir rÃ¶portaj verdi. EÅŸi Francois Henri Pinault ve 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Valentina ile vaktinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Londra'da geÃ§iren Salma Hayek, pandeminin ilk dÃ¶neminde koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, kelimenin tam anlamÄ±yla Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de anlattÄ±.Â



LONDRA'DAKÄ° EVÄ°NDEYDÄ°

Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve durumu giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸince doktorunun kendisini hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in yalvardÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±. Hayek, doktorlarÄ±na "Evimde Ã¶lmeyi tercih ederim" dediÄŸini de anlattÄ±.



OKSÄ°JEN DESTEÄžÄ° ALDI

Tedavisi sÄ±rasÄ±nda oksijen desteÄŸi alan Hayek, yedi hafta boyunca evinin bir odasÄ±nda izole halde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Hayek, her ne kadar koronavirÃ¼sÃ¼ atlatmÄ±ÅŸ olsa da uzun sÃ¼reli etkilerini hala yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bitkinliÄŸin henÃ¼z tamamen ortadan kalkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.





HASTALIÄžIN UZUN SÃœRELÄ° ETKÄ°LERÄ° SÃœRÃœYOR

Salma Hayek, koronavirÃ¼sÃ¼ atlattÄ±ktan sonra gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± ilk projenin, baÅŸrollerini Lady Gaga ve Adam Driver'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± House of Gucci adlÄ± film olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Salma Hayek, geÃ§tiÄŸimiz KasÄ±m ayÄ±nda koronavirÃ¼s testi yaptÄ±rÄ±rken Ã§ekilen bir videosunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Hayek, birkaÃ§ kez test yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti o paylaÅŸÄ±mda.





ONLAR DA COVÄ°D 19 ATLATTIKLARINI SONRADAN AÃ‡IKLADI

Salma Hayek, koronavirÃ¼sÃ¼ atlatan ve bunu aylar sonra aÃ§Ä±klayan tek Ã¼nlÃ¼ deÄŸil. Gwyneth Paltrow da bir sÃ¼re Ã¶nce, pandeminin ilk dÃ¶neminde koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Paltrow hastalÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan uzun sÃ¼re "halsizlik ve beyin sisi" gibi sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. The Rock olarak tanÄ±nan, Dwayne Johnson, Neil Patrick Harris, Ellen De Generes de sonradan koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda.Â VÄ°RÃœSE YAKALANDIÄžINI AÃ‡IKLAYAN Ä°LK ÃœNLÃœ

Pandeminin ilk dÃ¶neminde virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan ilk Ã¼nlÃ¼ Tom Hanks olmuÅŸtu. Usta oyuncu ve eÅŸi Rita Wilson, film Ã§ekimi iÃ§in bulunduÄŸu Avustralya'da koronavirÃ¼se yakalandÄ±. Tedavileri orada yapÄ±lan Ã§ift, daha sonra evlerine dÃ¶ndÃ¼. Hanks ve Wilson, koronavirÃ¼s tedavisinde kullanÄ±lmak Ã¼zere plazma baÄŸÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve hastalÄ±k geÃ§iren herkesi de aynÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmaya Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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