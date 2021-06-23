Salma Hayek ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±: Kocam yokken yatak odama onu alÄ±yorum

ONUNLA BÄ°RLÄ°KTE UYUYOR

Evinde beslediÄŸi kÃ¶peklerine olan sevgisiyle de bilinen 54 yaÅŸÄ±ndaki Salma Hayek, Kering adlÄ± baÅŸkuÅŸuyla Ã§ok derin bir iletiÅŸimi olduÄŸunu da anlattÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, eÅŸi FranÃ§ois Henri Pinault evde olmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda baykuÅŸuyla birlikte uyuduÄŸunu da itiraf etti.





ASLINDA KOCASINA HEDÄ°YE ETMÄ°ÅžTÄ°

Valentina adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuk annesi olan Salma Hayek, Kering'i aslÄ±nda iki yÄ±l Ã¶nce Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde kocasÄ±na hediye ettiÄŸini belirterek buna raÄŸmen kendisinin baykuÅŸla daha fazla vakit geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi.



BÄ°RLÄ°KTE TV Ä°ZLÄ°YORLAR

Hayek "Kering ile TV izlerken Ã§ok eÄŸleniyorum. OdanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda uÃ§uyor, bazen de gelip benim kafama ya da TV'nin Ã¼stÃ¼ne oturuyor" diye anlattÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu baykuÅŸ Kering ile birlikte her tÃ¼r TV programÄ±nÄ± keyifle izlediklerini sÃ¶zlerine ekledi. Hayek; Kering ile birlikte daha Ã§ok TV izleyeceklerini de vurguladÄ±.



'ONUNLAÂ AYNI ODADA BULUNMAK BÃœYÃœLEYÄ°CÄ°'

ÃœnlÃ¼ oyuncu Kering ile aralarÄ±nda tarifsiz bir baÄŸ olduÄŸunu da sÃ¶yledi. Kendisi meditasyon yaparken Kering'in bunu anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±pÄ±rdamadan sessizce durduÄŸunu anlattÄ±. Hayek, baykuÅŸuyla aynÄ± odada olmanÄ±n bÃ¼yÃ¼leyici olduÄŸunu belirterek Kering sayesinde kendisini kutsanmÄ±ÅŸ hissettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.



BEÅž DAKÄ°KALIK EGZERSÄ°Z

Hayek ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen, koruduÄŸu fiziÄŸiyle de dikkat Ã§ekiyor. Bir dÃ¶nem kemik suyu kaynatÄ±p iÃ§tiÄŸini anlatan Hayek formunu nasÄ±l koruduÄŸu konusunda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "Yoga yapmayÄ± seviyorum. BÃ¼tÃ¼n vÃ¼cudumu Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran 5 dakikalÄ±k bir egzersiz rutini keÅŸfettim. Ertesi gÃ¼n kas aÄŸrÄ±sÄ± oluyor ama bunu hissetmiyorsunuz bile."

Â 50'LÄ° YAÅžLARDAN MEMNUN

YaÅŸ almanÄ±n kendisini rahatsÄ±z etmediÄŸini belirten Salma Hayek, 30 yaÅŸÄ±na girdiÄŸinde zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ama 50'li yaÅŸlarda bÃ¶yle hissetmediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Hayek ÅŸu anki yaÅŸÄ±nda kendini mutlu ve memnun hissettiÄŸini belirtmiÅŸti.



KORONAYA YAKALANMIÅž

ÃœnlÃ¼ oyuncu Salma Hayek, geÃ§tiÄŸimiz MayÄ±s ayÄ±nda da kimseye aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± bir gerÃ§eÄŸi ilk kez dile getirdi. Covid 19 pandemisinin ilk dÃ¶neminde virÃ¼s kaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan 54 yaÅŸÄ±ndaki Hayek, "Beni hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in yalvaran doktoruma 'BÄ±rakÄ±n evimde Ã¶leyim' dedim" sÃ¶zleriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± koronavirÃ¼s kabusunu anlattÄ±. Hayek, geÃ§en yÄ±l koronavirÃ¼s testi yaptÄ±rÄ±rken Ã§ekilen bir videosunu da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Â PANDEMÄ°NÄ°N Ä°LK DÃ–NEMÄ°NDE

MeksikalÄ± asÄ±llÄ± oyuncu Salma Hayek, Variety dergisinin yeni sayÄ±sÄ± iÃ§in hem objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti, hem de dergiye bir rÃ¶portaj verdi. EÅŸi Francois Henri Pinault ve 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Valentina ile vaktinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Londra'da geÃ§iren Salma Hayek, pandeminin ilk dÃ¶neminde koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, kelimenin tam anlamÄ±yla Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de anlattÄ±.





LONDRA'DAKÄ° EVÄ°NDEYDÄ°

Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve durumu giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸince doktorunun kendisini hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in yalvardÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±. Hayek, doktorlarÄ±na "Evimde Ã¶lmeyi tercih ederim" dediÄŸini de anlattÄ±.





OKSÄ°JEN DESTEÄžÄ° ALDI

Tedavisi sÄ±rasÄ±nda oksijen desteÄŸi alan Hayek, yedi hafta boyunca evinin bir odasÄ±nda izole halde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Hayek, her ne kadar koronavirÃ¼sÃ¼ atlatmÄ±ÅŸ olsa da uzun sÃ¼reli etkilerini hala yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bitkinliÄŸin henÃ¼z tamamen ortadan kalkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.





HASTALIÄžIN UZUN SÃœRELÄ° ETKÄ°LERÄ° SÃœRÃœYOR

Salma Hayek, koronavirÃ¼sÃ¼ atlattÄ±ktan sonra gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± ilk projenin, baÅŸrollerini Lady Gaga ve Adam Driver'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± House of Gucci adlÄ± film olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Salma Hayek, geÃ§tiÄŸimiz KasÄ±m ayÄ±nda koronavirÃ¼s testi yaptÄ±rÄ±rken Ã§ekilen bir videosunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Hayek, birkaÃ§ kez test yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti o paylaÅŸÄ±mda.









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