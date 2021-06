Salma Hayek ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±: Kocam yokken yatak odama onu alÄ±yorum

ONUNLA BİRLİKTE UYUYOR

Evinde beslediği köpeklerine olan sevgisiyle de bilinen 54 yaşındaki Salma Hayek, Kering adlı başkuşuyla çok derin bir iletişimi olduğunu da anlattı. Ünlü oyuncu, eşi François Henri Pinault evde olmadığı zamanlarda baykuşuyla birlikte uyuduğunu da itiraf etti.





ASLINDA KOCASINA HEDİYE ETMİŞTİ

Valentina adında bir kız çocuk annesi olan Salma Hayek, Kering'i aslında iki yıl önce Sevgililer Günü'nde kocasına hediye ettiğini belirterek buna rağmen kendisinin baykuşla daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.



BİRLİKTE TV İZLİYORLAR

Hayek "Kering ile TV izlerken çok eğleniyorum. Odanın dört bir yanında uçuyor, bazen de gelip benim kafama ya da TV'nin üstüne oturuyor" diye anlattı. Ünlü oyuncu baykuş Kering ile birlikte her tür TV programını keyifle izlediklerini sözlerine ekledi. Hayek; Kering ile birlikte daha çok TV izleyeceklerini de vurguladı.



'ONUNLA AYNI ODADA BULUNMAK BÜYÜLEYİCİ'

Ünlü oyuncu Kering ile aralarında tarifsiz bir bağ olduğunu da söyledi. Kendisi meditasyon yaparken Kering'in bunu anladığını ve kıpırdamadan sessizce durduğunu anlattı. Hayek, baykuşuyla aynı odada olmanın büyüleyici olduğunu belirterek Kering sayesinde kendisini kutsanmış hissettiğini sözlerine ekledi.



BEŞ DAKİKALIK EGZERSİZ

Hayek ilerleyen yaşına rağmen, koruduğu fiziğiyle de dikkat çekiyor. Bir dönem kemik suyu kaynatıp içtiğini anlatan Hayek formunu nasıl koruduğu konusunda da şunları söylemişti: "Yoga yapmayı seviyorum. Bütün vücudumu çalıştıran 5 dakikalık bir egzersiz rutini keşfettim. Ertesi gün kas ağrısı oluyor ama bunu hissetmiyorsunuz bile."

50'Lİ YAŞLARDAN MEMNUN

Yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50'li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı. Hayek şu anki yaşında kendini mutlu ve memnun hissettiğini belirtmişti.



KORONAYA YAKALANMIŞ

Ünlü oyuncu Salma Hayek, geçtiğimiz Mayıs ayında da kimseye açıklamadığı bir gerçeği ilk kez dile getirdi. Covid 19 pandemisinin ilk döneminde virüs kaptığını anlatan 54 yaşındaki Hayek, "Beni hastaneye götürmek için yalvaran doktoruma 'Bırakın evimde öleyim' dedim" sözleriyle yaşadığı koronavirüs kabusunu anlattı. Hayek, geçen yıl koronavirüs testi yaptırırken çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNDE

Meksikalı asıllı oyuncu Salma Hayek, Variety dergisinin yeni sayısı için hem objektif karşısına geçti, hem de dergiye bir röportaj verdi. Eşi Francois Henri Pinault ve 13 yaşındaki kızı Valentina ile vaktinin büyük bölümünü Londra'da geçiren Salma Hayek, pandeminin ilk döneminde koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, kelimenin tam anlamıyla ölümden döndüğünü de anlattı.





LONDRA'DAKİ EVİNDEYDİ

Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gördüğünü ve durumu giderek kötüleşince doktorunun kendisini hastaneye götürmek için yalvardığını da anlattı. Hayek, doktorlarına "Evimde ölmeyi tercih ederim" dediğini de anlattı.





OKSİJEN DESTEĞİ ALDI

Tedavisi sırasında oksijen desteği alan Hayek, yedi hafta boyunca evinin bir odasında izole halde kaldığını da sözlerine ekledi. Hayek, her ne kadar koronavirüsü atlatmış olsa da uzun süreli etkilerini hala yaşadığını, hastalığın yarattığı bitkinliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığını anlattı.





HASTALIĞIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Salma Hayek, koronavirüsü atlattıktan sonra görev aldığı ilk projenin, başrollerini Lady Gaga ve Adam Driver'ın paylaştığı House of Gucci adlı film olduğunu da sözlerine ekledi. Salma Hayek, geçtiğimiz Kasım ayında koronavirüs testi yaptırırken çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaşmıştı. Hayek, birkaç kez test yaptırdığını belirtmişti o paylaşımda.









