Sallantıda denen evliliği aşkla kurtardılar… Anneliğe iyice alışmış: İkinci çocuğa hazırım

Üstelik yakın bir zaman öncesine kadar evliliklerinin çok zor zamanlardan geçtiği ve ayrılacakları konuşuluyordu.

EVLİLİK SAPASAĞLAM AYAKTA

Oysa yaşadıkları her zorluğa rağmen Justin Bieber ve Hailey Baldwin çiftinin ayrılmaya hiç niyeti yok.

Hatta ünlü çiftten yakın bir zaman içinde bebek müjdesi bile gelebilir. Bunun ipucunu veren de Hailey Baldwin’in ta kendisi!

28 yaşındaki ünlü model ve iş kadını Hailey Baldwin GQ dergisinin son sayısına yaptığı açıklamada, hayatını değiştiren annelik deneyiminin gelecekteki hamileliklere farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağı anlamına geldiğini söyledi.

OĞLU ONA ANNELİĞİ SEVDİRDİ... İKİNCİ ÇOCUĞA HAZIR

Hailey Bieber, oğlu Jack Blues'u kucağına aldıktan sonra "tekrar çocuk yapmaya çok daha hazır" olduğunu itiraf ederken, eşi Justin Bieber ile ikinci bir çocuk sahibi olma ihtimalinin ipuçlarını verdi.

Yıldız isim Ağustos 2024'te Jack Blues'un doğumunun ardından, çocuk yetiştirmenin getirdiği sorumluluklara başlangıçta hazırlıksız olduğunu itiraf etmesine rağmen, pop yıldızı eşiyle birlikte ebeveynliği kucakladı.

Hailey Baldwin annelikle ilgili olarak "Bunu kendiniz yapana kadar, kimsenin size asla, asla, asla sizi hazırlayacak bir şey söyleyebileceğini sanmıyorum," dedi.

“Yine bunu ilk kez yaptığımda hissettiğim kadar hazırlıksız hissetmeme rağmen, tekrar çocuk yapmaya kendimi daha çok hazır hissediyorum. Ve bence benim için kişisel olarak, içinde bilinmeyen çok şey var, ama aynı zamanda çok şey oluyor ve çok şey değişiyor ve bunu başarana kadar asla hazırlıklı olamayacağın bambaşka bir şekilde gelişiyorsun.”

Hailey Baldwin hamilelik sürecinin ve ardından doğan oğullarının, maneviyata olan önceden var olan inancını daha da güçlendirdiğini itiraf ediyor ve “Ben her zaman oldukça manevi bir insan oldum. Dünyaya bir can getirdiğinizde maneviyatınızın derinliğinin daha da derinleştiğine inanıyorum” diyor.

"ANNE OLMAK İSTEDİĞİMİ HEP BİLİYORDUM"

Daha önce verdiği röportajlarda da ikinci çocuğu istediğinin ipuçlarını veren güzel yıldız “Anne olmak istediğimi hep biliyordum. Birden fazla çocuk istediğimi de biliyorum. Yaşlandıkça ve çocuğum olduktan sonra birinin çocuk sahibi olup olmama konusunda verdiği her kararın inanılmaz olduğunu düşünüyorum” demişti.

İlk çocuğunu 27 yaşında kucağına alan ünlü model sonra hâlâ ebeveynliğe alışmaya çalıştığına inanıyor, başta korkuları olduğunu ve annelikten ne bekleyeceğini bilmediğini de itiraf ediyor.

DADILARI OLDUĞUNU SAKLAMIYOR

"Bir kez dünyaya geldiklerinde, her şeyi gün be gün anlamaya çalışıyorsun. Ve sanki her gün nasıl anne olunacağını, oğlum için en iyisinin ne olduğunu ve bir anne olarak benim için en iyisinin ne olduğunu öğreniyorum.”

Hailey Baldwin annelik macerasının başından beri oğluyla ilgili sorumlulukları üstlense de dadıları olduğunu saklamıyor ve “Tam zamanlı yardımcım var ve bunu söylemekten hiç utanmıyorum ve bu konuda konuşmaktan asla çekinmem çünkü bu yardım olmadan kariyerimi sürdüremez ve yaptıklarımı yapamazdım ve bunun için gerçekten minnettarım” diyor.